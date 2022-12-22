250 тысяч рублей за вахту: в Челябинске появились вакансии для строителей на Донбасс

Работников ищут для того, чтобы поднимать инфраструктуру на Донбассе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске появились вакансии для строителей-вахтовиков на Донбасс. Объявления размещены на сервисах по поиску работы. Суммы предлагают немаленькие – от 120 до 250 тысяч рублей. Ищут арматурщиков, подсобных рабочих, плотников.

В объявлениях указано, что предлагается работа на постоянной основе. Работников отправляют из Москвы за счет компании, а проезд до столицы компенсируют в первую зарплату. Сотрудников набирают на «восстановление промышленности в Донецкой и Луганской областях». Графики разные - 15/15; 30/15; 45/15; 60/30; 90/45, оплата тоже разнится в зависимости от опыта – с опытом до 5-6 тыс. рублей за смену в 11 часов, без опыта – до 4 тыс. рублей. А если «вы читаете чертежи любой сложности и различного конструктива по монолиту и умеете грамотно руководить звеном», то платят по 10 тыс. рублей за смену. На вахте работников кормят бесплатно, обещают общежитие.

На сайте Зарплата.ру указано, что разместившая вакансии компания - посредник, который помогает работодателям подбирать персонал. Что интересно, строителей на Донбасс эта же компания набирает и в других регионах. Работодатель проверен сервисом вручную, однако никакого сайта или отзывов о нем мы не нашли.

Все регионы помогают Донбассу - и материалами, и рабочей силой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как рассказала директор Компании частных рекрутеров Анастасия Бобыкина, среди клиентов тоже есть компании, которые сотрудничают с Донбассом и отправляют туда бригады на работы:

— Это и мебельщики, которые занимаются оснащением муниципальных учреждений – детских садов, школ, больниц, и ремонтные бригады, занимающиеся внутренней отделкой, - говорит Анастасия Бобыкина. – Такие бригады действительно ездят в командировки на Донбасс на месяц и дольше.

Как добавила эксперт, у ряда предприятий существенно вырос объем работы в связи с заказами изделий для Донбасса: ЖБИ, детали, ремзапчасти.

В четырех освобожденных регионах работы действительно много. Многие области берут над отдельными районами шефство. Челябинска область «взяла под крыло» Волноваху и Ясиноватую. Именно туда отправляются гуманитарные грузы.

В начале декабря на Донбасс доставили 11-тонный гуманитарный груз из Челябинской области, который мы собирали всем городом! А сейчас «Комсомольская правда-Челябинск» совместно с компанией НОВАТЭК и сетью киосков прессы «Вечерний Челябинск» объявили акцию «Новогодний подарок солдату». Полная информация об акции, список необходимого и адреса приема − по ссылке.

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