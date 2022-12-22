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Общество22 декабря 2022 5:12

250 тысяч рублей за вахту: в Челябинске появились вакансии для строителей на Донбасс

В Челябинске появились вакансии для строителей на Донбасс за 250 тысяч рублей
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
Работников ищут для того, чтобы поднимать инфраструктуру на Донбассе.

Работников ищут для того, чтобы поднимать инфраструктуру на Донбассе.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске появились вакансии для строителей-вахтовиков на Донбасс. Объявления размещены на сервисах по поиску работы. Суммы предлагают немаленькие – от 120 до 250 тысяч рублей. Ищут арматурщиков, подсобных рабочих, плотников.

В объявлениях указано, что предлагается работа на постоянной основе. Работников отправляют из Москвы за счет компании, а проезд до столицы компенсируют в первую зарплату. Сотрудников набирают на «восстановление промышленности в Донецкой и Луганской областях». Графики разные - 15/15; 30/15; 45/15; 60/30; 90/45, оплата тоже разнится в зависимости от опыта – с опытом до 5-6 тыс. рублей за смену в 11 часов, без опыта – до 4 тыс. рублей. А если «вы читаете чертежи любой сложности и различного конструктива по монолиту и умеете грамотно руководить звеном», то платят по 10 тыс. рублей за смену. На вахте работников кормят бесплатно, обещают общежитие.

На сайте Зарплата.ру указано, что разместившая вакансии компания - посредник, который помогает работодателям подбирать персонал. Что интересно, строителей на Донбасс эта же компания набирает и в других регионах. Работодатель проверен сервисом вручную, однако никакого сайта или отзывов о нем мы не нашли.

Все регионы помогают Донбассу - и материалами, и рабочей силой.

Все регионы помогают Донбассу - и материалами, и рабочей силой.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как рассказала директор Компании частных рекрутеров Анастасия Бобыкина, среди клиентов тоже есть компании, которые сотрудничают с Донбассом и отправляют туда бригады на работы:

— Это и мебельщики, которые занимаются оснащением муниципальных учреждений – детских садов, школ, больниц, и ремонтные бригады, занимающиеся внутренней отделкой, - говорит Анастасия Бобыкина. – Такие бригады действительно ездят в командировки на Донбасс на месяц и дольше.

Как добавила эксперт, у ряда предприятий существенно вырос объем работы в связи с заказами изделий для Донбасса: ЖБИ, детали, ремзапчасти.

В четырех освобожденных регионах работы действительно много. Многие области берут над отдельными районами шефство. Челябинска область «взяла под крыло» Волноваху и Ясиноватую. Именно туда отправляются гуманитарные грузы.

В начале декабря на Донбасс доставили 11-тонный гуманитарный груз из Челябинской области, который мы собирали всем городом! А сейчас «Комсомольская правда-Челябинск» совместно с компанией НОВАТЭК и сетью киосков прессы «Вечерний Челябинск» объявили акцию «Новогодний подарок солдату». Полная информация об акции, список необходимого и адреса приема − по ссылке.

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