«От детских посланий мороз по коже»: на Донбасс доставили 11-тонный гуманитарный груз из Челябинской области

Груз передали лично в руки южноуральским мобилизованным. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Собранные южноуральцами вещи и подарки передали мобилизованным. Две грузовых машины под обстрелами доставили одежду, лекарства и еду солдатам.

За два с половиной месяца жители Челябинской области собрали 11 тонн гуманитарной помощи. Нательное белье, теплое носки, форму, генераторы, пенки, спальные мешки, обувь и продукты питания собирали около двух с половиной месяцев.

Собирали даже медикаменты. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

− Передали мобилизрованным южноуральцам, интернациональной бригаде «Пятнашка», спецподразделению ОМОН ГУ МВД по Челябинской области и комендатуре Волновахского района, которая обеспечивает непосредственно защиту и безопасность наших мобилизованных. Наши мобилизованные расположены в шахматном порядке от Волновахского района до Сватово. Мы сначала были в Донецкой области, потом в Луганской, а потом опять в Донецкой, − рассказал организатор движения «Урал Донбассу» Алексей Белкин.

На Донбасс из области увезли две полные машины. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Алексей лично передал груз мобилизованным. Ребята перегрузили в свои машины и уехали довольные и растроганные за ленточку.

− Когда увидели наши машины с 74 регионом, сильно обрадовались. Командиры уже знают, что мы всегда с подарками. Письма с рисунками греют душу солдатам. Когда ты сидишь в окопе или ждешь команды, чувствуешь в этом письме частичку земли уральской. Солдаты говорят, от детских посланий у них мороз по коже, − признается Алексей Белкин.

Особо ценны детские послания. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Большой и такой нужный гуманитарный груз собирали «Комсомольская правда – Челябинск», розничная сеть киосков прессы «Вечерний Челябинск» и четвертый казачий реестровый отдел Оренбургского Казачьего войска. Они с начала СВО отвечают за доставку безопасность и гуманитарных грузов и людей.

Отправили 11 тонн. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Теперь «Комсомольская правда» совместно с партнерами – компанией НОВАТЭК и сетью киосков прессы «Вечерний Челябинск» собирают новогодние посылки, которые отправят на Донбасс. Можно приобрести подарочки и вложить письма с теплыми пожеланиями в Новом году. Также мы принимаем то, что сейчас необходимо бойцам: плащ-накидки, полиуретановые сапоги, тушенка (производство Курган, Орск, длительного хранения), лапша быстрого приготовления в контейнере, нательное белье (майки, трусы), а также бытовые вещи − влажные салфетки и туалетная бумага (влажная и обычная).

Полная информация об акции, список необходимого и адреса приема − по ссылке.

Не забыли и про пенки, чтобы было теплее. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Собирала вся Челябинская область. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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