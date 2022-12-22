Рабочие по колено в воде: в Челябинске пытаются осушить затопленный Комсомольский проспект

Проспект залило водой после коммунальной аварии
Фото: Сергей СОТНИКОВ
В Челябинске приступили к уборке воды и льда с затопленного из-за коммунальной аварии Комсомольского проспекта.
— Силами МБУ «ЭВИС» в оперативном режиме производятся работы по ликвидации мест подтопления, — сообщили в городском комитете дорожного хозяйства.
На улице -20, вода превращается в лед
Фото: Сергей СОТНИКОВ
Рабочим пришлось по колено зайти в воду
Фото: Сергей СОТНИКОВ
Дорогу рядом с местом аварии посыпают противогололедными материалами. Пригнали автоцистерны с насосами. Один из шлангов для откачки воды, правда, вскоре прохудился.
Труба должна была бороться с потопом, а не примкнуть к нему
Фото: Сергей СОТНИКОВ
Запретили проезд воде. Вдруг поможет?
Фото: Сергей СОТНИКОВ
Напомним, Комсомольский проспект затопило утром 22 декабря из-за аварии на водопроводе. В МУП ПОВВ пытаются залатать трубу и отключили водоснабжение в десятке домов.
У дома 93 по Комсомольскому проспекту пытаются откопать трубу, из-за которой все затопило
Фото: Сергей СОТНИКОВ
Трактора разгоняют воду к обочине и по дороге
Фото: Сергей СОТНИКОВ
На месте аварии стоит передвижная лаборатория
Фото: Дмитрий СОТНИКОВ
Посреди огромной лужи, образовавшейся на проспекте, загорелся троллейбус. Пассажиры не могли эвакуироваться, опасаясь прыгать в воду. Сейчас обесточенный троллейбус стоит у обочины и постепенно вмерзает в лед.
Не сгорел, так утонул. Троллейбус в роли севшего на мель корабля
Фото: Сергей СОТНИКОВ
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