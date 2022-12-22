Рабочие по колено в воде: в Челябинске пытаются осушить затопленный Комсомольский проспект

Проспект залило водой после коммунальной аварии Фото: Сергей СОТНИКОВ

В Челябинске приступили к уборке воды и льда с затопленного из-за коммунальной аварии Комсомольского проспекта.

— Силами МБУ «ЭВИС» в оперативном режиме производятся работы по ликвидации мест подтопления, — сообщили в городском комитете дорожного хозяйства.

На улице -20, вода превращается в лед Фото: Сергей СОТНИКОВ

Рабочим пришлось по колено зайти в воду Фото: Сергей СОТНИКОВ

Дорогу рядом с местом аварии посыпают противогололедными материалами. Пригнали автоцистерны с насосами. Один из шлангов для откачки воды, правда, вскоре прохудился.

Труба должна была бороться с потопом, а не примкнуть к нему Фото: Сергей СОТНИКОВ

Запретили проезд воде. Вдруг поможет? Фото: Сергей СОТНИКОВ

Напомним, Комсомольский проспект затопило утром 22 декабря из-за аварии на водопроводе. В МУП ПОВВ пытаются залатать трубу и отключили водоснабжение в десятке домов.

У дома 93 по Комсомольскому проспекту пытаются откопать трубу, из-за которой все затопило Фото: Сергей СОТНИКОВ

Трактора разгоняют воду к обочине и по дороге Фото: Сергей СОТНИКОВ

На месте аварии стоит передвижная лаборатория Фото: Дмитрий СОТНИКОВ

Посреди огромной лужи, образовавшейся на проспекте, загорелся троллейбус. Пассажиры не могли эвакуироваться, опасаясь прыгать в воду. Сейчас обесточенный троллейбус стоит у обочины и постепенно вмерзает в лед.

Не сгорел, так утонул. Троллейбус в роли севшего на мель корабля Фото: Сергей СОТНИКОВ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru