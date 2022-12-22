Погода в Челябинске в январе 2023 года: когда будет самая холодная ночь

Сравнили мнения трех метеослужб Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Если декабрь на Южном Урале считается относительно теплым зимним месяцем, то с января начинаются резкие похолодания. Крепкие морозы не заставляют себя долго ждать, и уже с первых дней может быть лютый минус. Стоит ли опасаться внезапных понижений температуры и какая вообще будет погода в январе 2023 года, смотрим в прогнозе трех метеосервисов.

На сайте world-weather.ru пишут, что 1 января ожидается плюсовая температура! Ночью и днем 2 градуса. Со 2 по 5 число будет комфортная для прогулок погода: -2…-6. А вот по ночам в это время возможны температурные качели, из-за которых сначала все растает, а потом заледенеет.

С 6 января и до конца месяца дневная температура будет колебаться в одном промежутке: от минус 9 до минус 13 градусов. При этом ночью столбики термометров опустятся на 6-7 делений. Самый холодный переход из одного дня в другой ожидается 23 января: тогда ночная температура составит -20 градусов.

Метеорологи pogoda.mail.ru считают, что аномально теплая погода будет не только 1 января: по их прикидкам, «плюс» будет на улице вплоть до 5 числа. А вот после него, на основе 14-летней статистики, в регионе резко холодает.

С 5 по 31 января на улице держится одна и та же температура: -9…-13 градусов днем, и -5…-19 градусов ночью. При этом в средине месяца на пару дней чуть-чуть теплеет – хотя вряд или эта пара градусов будет сильно ощущаться. А 24 и 29 декабря ночью падает до минус 21 градуса, готовя жителей к самому холодному месяцу зимы.

На сайте Яндекс.Погоды в январе вообще нет «плюса». Их специалисты считают, что весь месяц будет умеренная средненизкая температура в -12 градусов. Она будет понижаться и опускаться в течение всего месяца, так что динамика не особо заметная. А снег выпадет всего однажды.

Хотя в прошлом году в январе было и плюс три, и минус 27. Самый теплый, пусть и снежный день, пришелся на 27 число, а самая холодная ночь – на 19 января.

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