ОДН за всех и все за одного: могут челябинцам включить долги соседей в перерасчет за общедомовые нужды

С 1 марта изменились правила расчета общедомовых ресурсов ЖКХ.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Платежки с перерасчетами за ОДН получили уже многие собственники, и зачастую суммы в квитанции вызвали вопросы. У кого-то образовалась переплата, а кто-то остался должен управляющей компании и обязан доплатить за поставленные дому ресурсы. Небезосновательно у таких жильцов появились опасения – не платят ли они сейчас долги за своих нерадивых соседей.
Развеять эти беспокойства поспешила начальник Главного управления Государственной жилищной инспекции Челябинской области Рашида Ковалева.
– Действующее законодательство не предусматривает распределение долгов неплательщиков на добросовестных собственников. Процедура оплаты за ОДН была введена еще в 2017 году. В тот момент жильцы должны были принять решение на общем собрании – платить по общедомовому прибору учета или же по нормативам. Но не все это сделали – многие платили по нормативу. Поэтому сейчас таких жильцов просят доплатить за фактический расход ресурсов, – пояснила она.
Для расчетов есть специальная формула: весь объем коммунального ресурса за минусом потребления собственника по своей квартире делится на общую площадь жилых и нежилых помещений, а потом умножается на площадь квартир.
– По данным расчетам все четко видно. Мы все проверяем. Если какая-то квартира не платит за коммунальные расходы, эта сумма не будет начисляться на других собственников, – сообщила Рашида Ковалева.
Вместе с тем, она отметила, что изменения по оплате за ОДН, которые были приняты в прошлом году, коснуться лишь тех многоквартирных домов, где установлены общедомовые приборы учета, но по каким-то причинам собственники не платили по их показаниям. Если в доме нет общедомового прибора, то нововведения и перерасчет жильцы в этом году не получат.
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