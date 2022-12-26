На Цвиллинга на месте старинного водочного завода открыли ресторан и гостиницу. Смотрим, что внутри

Ресторан уже принимает первых гостей, но их пока немного.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Недавно мы рассказывали, что в Челябинске построили здание по проекту знаменитых виноделов начала XX века – семьи Покровских. На первом этаже расположился ресторан «Dastan Kazan», а на втором и третьем – отель «Покровский». Официального открытия пока не было, но Вусал и Телман Валиевы уже принимают гостей. КП-Челябинск побывала внутри и одна из первых увидела необычный декор, уютную мебель и исторические рисунки.
А фасад такой же, как на эскизе прошлого века.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Название переводится как "легенда про казан".
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Владельцы ресторана и отеля Вусал и Телман Валиевы.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Барная стойка с большими бутылями и интересными лампочками.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Выглядит интересно, учитывая, что раньше на это месте был водочный завод.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Детали можно разглядывать долго - миску превратили в держатель для штор.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Над проектом работал дизайнер из другого города.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Вписали даже печь, которая напоминает старинную.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Акцент в ресторане сделают на мясе.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Вусал говорит, главное в проекте жизнь.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В ресторан и отель два разных входа.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В коридоре отеля рисунки со старыми изображениями Челябинска.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В комнатах много контракстных цветов.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В ванной отеля очень минималистично.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
А есть и современный декор.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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