На Цвиллинга на месте старинного водочного завода открыли ресторан и гостиницу. Смотрим, что внутри

Ресторан уже принимает первых гостей, но их пока немного. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Недавно мы рассказывали, что в Челябинске построили здание по проекту знаменитых виноделов начала XX века – семьи Покровских. На первом этаже расположился ресторан «Dastan Kazan», а на втором и третьем – отель «Покровский». Официального открытия пока не было, но Вусал и Телман Валиевы уже принимают гостей. КП-Челябинск побывала внутри и одна из первых увидела необычный декор, уютную мебель и исторические рисунки.

А фасад такой же, как на эскизе прошлого века. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Название переводится как "легенда про казан". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Владельцы ресторана и отеля Вусал и Телман Валиевы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Барная стойка с большими бутылями и интересными лампочками. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Выглядит интересно, учитывая, что раньше на это месте был водочный завод. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Детали можно разглядывать долго - миску превратили в держатель для штор. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Над проектом работал дизайнер из другого города. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вписали даже печь, которая напоминает старинную. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Акцент в ресторане сделают на мясе. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вусал говорит, главное в проекте жизнь. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ресторан и отель два разных входа. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В коридоре отеля рисунки со старыми изображениями Челябинска. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В комнатах много контракстных цветов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ванной отеля очень минималистично. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А есть и современный декор. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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