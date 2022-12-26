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Общество26 декабря 2022 7:57

На Цвиллинга на месте старинного водочного завода открыли ресторан и гостиницу. Смотрим, что внутри

В центре Челябинска открылись новый ресторан и отель
Дарья МАРКОВА
Ресторан уже принимает первых гостей, но их пока немного.

Ресторан уже принимает первых гостей, но их пока немного.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Недавно мы рассказывали, что в Челябинске построили здание по проекту знаменитых виноделов начала XX века – семьи Покровских. На первом этаже расположился ресторан «Dastan Kazan», а на втором и третьем – отель «Покровский». Официального открытия пока не было, но Вусал и Телман Валиевы уже принимают гостей. КП-Челябинск побывала внутри и одна из первых увидела необычный декор, уютную мебель и исторические рисунки.

А фасад такой же, как на эскизе прошлого века.

А фасад такой же, как на эскизе прошлого века.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Название переводится как "легенда про казан".

Название переводится как "легенда про казан".

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Владельцы ресторана и отеля Вусал и Телман Валиевы.

Владельцы ресторана и отеля Вусал и Телман Валиевы.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Барная стойка с большими бутылями и интересными лампочками.

Барная стойка с большими бутылями и интересными лампочками.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Выглядит интересно, учитывая, что раньше на это месте был водочный завод.

Выглядит интересно, учитывая, что раньше на это месте был водочный завод.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Детали можно разглядывать долго - миску превратили в держатель для штор.

Детали можно разглядывать долго - миску превратили в держатель для штор.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Над проектом работал дизайнер из другого города.

Над проектом работал дизайнер из другого города.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вписали даже печь, которая напоминает старинную.

Вписали даже печь, которая напоминает старинную.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Акцент в ресторане сделают на мясе.

Акцент в ресторане сделают на мясе.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вусал говорит, главное в проекте жизнь.

Вусал говорит, главное в проекте жизнь.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ресторан и отель два разных входа.

В ресторан и отель два разных входа.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В коридоре отеля рисунки со старыми изображениями Челябинска.

В коридоре отеля рисунки со старыми изображениями Челябинска.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В комнатах много контракстных цветов.

В комнатах много контракстных цветов.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ванной отеля очень минималистично.

В ванной отеля очень минималистично.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А есть и современный декор.

А есть и современный декор.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯИстория Челябинска и Челябинской области