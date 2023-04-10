Начало конфликта попало на камеру видеонаблюдения. Фото: Яндекс.Карты / Интерсвязь

Стали известны подробности убийства 17-летнего подростка в Челябинске. Инцидент случился накануне, 9 апреля, возле ТРК «Космос». По данным КП-Челябинск, школьника зарезали неподалеку от входа в компьютерный клуб Colizeum. Убийство произошло около 23:00.

Перед этим компания парней искала свою жертву в компьютерном клубе. Они наведались туда, но быстро ушли, не обнаружив нужного им человека.

— Сам конфликт возник не у нас в клубе, а на улице. К нам сначала толпа каких-то парней пришла, они походили по клубу и ушли. А потом, через некоторое время, забежал мужчина и попросил вызвать скорую помощь, — рассказали в компьютерном клубе.

Всего в конфликте участвовали около десяти человек. Известно, что убийце 20 лет. Выяснять отношения парни начали из-за переписки в социальной сети. Они собрались за ТРК, чтобы разобраться, кто писал оскорбления с фейкового аккаунта. В ходе разборок один из парней и схватился за нож.

На камеры видеонаблюдения попал момент, как подростки собираются на перекрестке улицы Чичерина и проспекта Победы. На часах было 22:37. Все они пошли за ТРК «Космос», где через 20 минут начался конфликт.

В итоге подозреваемого задержали, сейчас он дает показания. Против него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

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