Ребенок умирал два дня: суд вынес приговор челябинцу, который облил кипятком двухлетнего пасынка и не давал вызвать скорую

Мужчина свою вину в убийстве ребенка так и не признал. Коллаж: страница подсудимого в соцсети, Google.com / Maps

Челябинский областной суд вынес приговор 36-летнему Виталию Гаврилову, который облил кипятком своего двухлетнего пасынка и дал ему умереть от ожогов. Мужчину приговорили к 22 годам колонии строгого режима за истязание, смерть ребенка и угрозу убийством жене.

Нашумевшая история произошла в мае 2021 года в микрорайоне «Вишневая горка» Сосновского района. Виталий, изрядно напившись в своей квартире, схватил ребенка и облил его кипятком из чайника. Беременная мама хотела вызвать скорую, но мужчина стал ей угрожать, а потом и вовсе начал избивать.

Через два дня отчим заметил, что мальчик не дышит. Он вызвал скорую, а прибывшим на место следователям заявил, что пасынок ошпарился во время купания в ванной. Позже мать мальчика созналась, что пьяный муж специально облил ребенка кипятком из чайника, желая сделать из него инвалида.

Своей вины Виталий не признал даже во время судебных разбирательств. Он настаивал на том, что растил ребенка как своего собственного и не причинял ему вреда. Вину за смерть мальчика он свалил на пьяную жену. Но судью его доводы не убедили.

— За совершение вышеуказанных преступлений судом виновному назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Мать погибшего ребенка уже лишали родительских прав в отношении троих детей. Все они от разных мужчин. Что касается отчима, то он был судим за грабеж и причинение тяжкого вреда здоровью.

Маму погибшего уже лишали родительских прав. Фото: страница матери ребенка в соцсети

В «Вишневой горке» семья прожила всего полгода. Соседи отзывались о них крайне негативно. Говорили, что супруги постоянно пили и не следили за детьми. При этом на учете в органах соцзащиты Сосновского района семья не состояла. Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина ранее рассказала, как так получилось.

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