Обливал из чайника, зажав рот и нос: отчим до смерти замучил двухлетнего пасынка в поселке под Челябинском

Искалеченный мальчик умер на третий день после происшествия с чайником Фото: Иван МАКЕЕВ

Стали известны шокирующие подробности смерти 2-детнего ребенка, которого нашли с ожогами в «Вишневой горке». Напомним, сегодня был задержан его отчим.

Как рассказал источник КП-Челябинск в правоохранительных органах, мужчина недолюбливал пасынка, регулярно отвешивал ему тумаков, назвал «татарин». Действительно, у мальчика татарская фамилия, хотя имя и отчество русские.

Отчим. Фото: страница матери ребенка в соцсети

— Все произошло 21 мая. Отчим зажал ему рот и нос, начал поливать из чайника кипятком. Женщина утверждает, что пыталась ему помешать, но он закричал на нее и она испугалась. В больницу обращаться не стали, мазали мазью. 23-го мальчик умер, и они придумали историю, что он обжегся во время купания, — рассказал наш собеседник.

Что стало причиной смерти, покажет экспертиза. Дело в том, что у ребенка 20-25% ожогов, при этом на теле были обнаружены повреждения. Кроме того, присутствовали признаки асфиксии – возможно из-за того, что ему закрыли нос и рот.

Сосновский районный суд должен избрать меру пресечения завтра, 26 мая. О мужчине известно, что он сидел за причинение тяжкого вреда здоровью.

Маму погибшего уже лишали родительских прав. Фото: страница матери ребенка в соцсети

У матери погибшего и ее нынешнего мужа есть общий ребенок. Ему год. Ранее она была лишена родительских прав в отношении еще троих детей. Все они от разных мужчин.

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