Дети будут сидеть в СИЗО: отец парней, задержанных за убийство челябинского подростка, не сдержался и заплакал в суде

Трое детей мужчины будут находиться под стражей до 10 июня Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Центральный районный суд Челябинска во вторник, 11 апреля, арестовал на два месяца четырех парней, обвиняемых в групповом убийстве 17-летнего подростка. Трое из фигурантов уголовного дела являются родными братьями, на избрании меры пресечения присутствовал их отец. Он не мог сдержать эмоции и плакал из-за всей произошедшей ситуации.

Двое из обвиняемых детей мужчины являются 17-летними близнецами — глава семейства выступал как законный представитель. Сторона защиты настаивала для них на домашнем аресте. Но у суда возникли сомнения, смогут ли родители содержать своих детей: мать получает 35 тысяч рублей, а отец — 40 тысяч рублей. Парни подрабатывали, чтобы заработать на жизнь.

Отец обвиняемых не мог сдерживать своих эмоций

Близнецы вину свою в убийстве не признают. Они заявили, что только участвовали в избиении, а смертельные удары ножом не наносили. Причем, адвокат и отец заявили, что одного из близнецов кто-то обижал и ему пришлось защищаться, а потом обвинили полицейских в нарушениях.

Старший брат подростков – 20-летний Шахрон Миров тоже признал свою вину частично. Он подтвердил удары, но действие в группе лиц отрицает. Напомним, дело заведено по п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц»), а там наказание вплоть до пожизненного.

Близнецы вину признали частично

Изначально только Шахрон Миров был задержан за убийство подростка Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Четвертым фигурантом уголовного дела является 33-летний Нажмиддин Имомов. О нем известно, что он ранее судим не был и в настоящий момент нигде не работает. В отличие от братьев, зарегистрирован по другому адресу. У Нажмиддина есть трое детей – двое 10-летних и один восьмимесячный. Мужчина признал свою вину только в избиении. В суде он плакал и закрывался шапкой.

Нажмиддин Имомов постоянно закрывал свое лицо шапкой

Доводы стороны защиты об избрании домашнего ареста для обвиняемых оказалась неубедительными. Позиция суда оказалась такой же жесткой, как и у правоохранителей. При заключении всех фигурантов под стражу суд руководствовался тем, что они могут скрыться от следствия либо помешать следствию. Все четверо будут сидеть в СИЗО до 10 июня.

Напомним, все произошло вечером 9 апреля. По данным КП-Челябинск, около 10 молодых людей встретились у ТРК, чтобы обсудить переписку в соцсети. Они хотели выяснить, кто присылал оскорбления с фейкового аккаунта. Но в ходе встречи разгорелась ссора, и один из участников схватился за нож.

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