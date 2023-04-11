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Происшествия11 апреля 2023 17:45

Дети будут сидеть в СИЗО: отец парней, задержанных за убийство челябинского подростка, не сдержался и заплакал в суде

Суд арестовал четырех иностранцев по делу об убийстве 17-летнего подростка в Челябинске
Ян Стоев
Ян Стоев
Трое детей мужчины будут находиться под стражей до 10 июня

Трое детей мужчины будут находиться под стражей до 10 июня

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Центральный районный суд Челябинска во вторник, 11 апреля, арестовал на два месяца четырех парней, обвиняемых в групповом убийстве 17-летнего подростка. Трое из фигурантов уголовного дела являются родными братьями, на избрании меры пресечения присутствовал их отец. Он не мог сдержать эмоции и плакал из-за всей произошедшей ситуации.

Двое из обвиняемых детей мужчины являются 17-летними близнецами — глава семейства выступал как законный представитель. Сторона защиты настаивала для них на домашнем аресте. Но у суда возникли сомнения, смогут ли родители содержать своих детей: мать получает 35 тысяч рублей, а отец — 40 тысяч рублей. Парни подрабатывали, чтобы заработать на жизнь.

Отец обвиняемых не мог сдерживать своих эмоций

Отец обвиняемых не мог сдерживать своих эмоций

Близнецы вину свою в убийстве не признают. Они заявили, что только участвовали в избиении, а смертельные удары ножом не наносили. Причем, адвокат и отец заявили, что одного из близнецов кто-то обижал и ему пришлось защищаться, а потом обвинили полицейских в нарушениях.

Старший брат подростков – 20-летний Шахрон Миров тоже признал свою вину частично. Он подтвердил удары, но действие в группе лиц отрицает. Напомним, дело заведено по п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц»), а там наказание вплоть до пожизненного.

Близнецы вину признали частично

Близнецы вину признали частично

Изначально только Шахрон Миров был задержан за убийство подростка

Изначально только Шахрон Миров был задержан за убийство подростка

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Четвертым фигурантом уголовного дела является 33-летний Нажмиддин Имомов. О нем известно, что он ранее судим не был и в настоящий момент нигде не работает. В отличие от братьев, зарегистрирован по другому адресу. У Нажмиддина есть трое детей – двое 10-летних и один восьмимесячный. Мужчина признал свою вину только в избиении. В суде он плакал и закрывался шапкой.

Нажмиддин Имомов постоянно закрывал свое лицо шапкой

Нажмиддин Имомов постоянно закрывал свое лицо шапкой

Доводы стороны защиты об избрании домашнего ареста для обвиняемых оказалась неубедительными. Позиция суда оказалась такой же жесткой, как и у правоохранителей. При заключении всех фигурантов под стражу суд руководствовался тем, что они могут скрыться от следствия либо помешать следствию. Все четверо будут сидеть в СИЗО до 10 июня.

Напомним, все произошло вечером 9 апреля. По данным КП-Челябинск, около 10 молодых людей встретились у ТРК, чтобы обсудить переписку в соцсети. Они хотели выяснить, кто присылал оскорбления с фейкового аккаунта. Но в ходе встречи разгорелась ссора, и один из участников схватился за нож.

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