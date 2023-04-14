Семейная клиника iC.life: «Наших стоматологов любят!»

Фото: iC.life

Стоматология iC.life – это новый формат клиники, которая по-настоящему семейная. Здесь не только передовые технологии, безопасные материалы и профессиональная команда: в клинике рушат стереотипы о том, что лечить зубы неприятно и даже страшно. К специалистам iC.life всегда возвращаются: если пришел кто-то из семьи, он обязательно приводит самых дорогих и близких, потому что здесь лечат по-новому – под любимые фильмы и мультики, в обнимку с игрушкой и даже во сне!

Почему здесь так комфортно?

В семейной клинике iC.life представлены все виды стоматологических услуг: лечение кариеса, пульпита, заболеваний полости рта, восстановление после травм, исправление прикуса, протезирование и имплантация.

Фото: iC.life

Для каждого вида стоматологической помощи существует свой способ убрать страх. Один из них – антистресс-лечение: человек засыпает, а потом просыпается уже со здоровыми зубами. Состояние пациента во время лечения находится в заботливых руках целой бригады анестезиологов, а оборудование для мониторинга во время лечения во сне не имеет аналогов в других клиниках города.

Фото: iC.life

Стоматологи неукоснительно следуют самым высоким стандартам безопасности и используют безвредный препарат «Севоран». При лечении во сне пациент гарантировано не чувствует боли, не видит и не ощущает манипуляций врача.

Смельчаки могут ограничиться уколом, который обеспечит анестезию, а новейшее оборудование и эргономичное кресло создадут комфорт. Ведь это тоже помогает!

Чтобы пациент чувствовал себя любимым гостем, за ним закрепляется куратор, который отвечает на все вопросы до лечения и после него. Оплатить услуги стоматологов можно в рассрочку. Также есть программа лояльности и постоянные акции.

Почему дети упрашивают родителей вернуться в клинику?

Все благодаря особенным условиям для любимых юных пациентов. Никаких слез! Врачи-профессионалы находят подход к каждому ребенку. Игрушки, яркие очки и антистресс-лечение помогают малышам справиться со стрессом, и они с радостью возвращаются, когда возникает необходимость.

Фото: iC.life

Особую популярность в клинике получили адаптационные приемы. На нем можно познакомиться с врачом, поиграть с бормашиной и вылечить зубы местной игрушке-обезьянке. На занятиях в «Школе детского стоматолога» детки чувствуют себя настоящими стоматологами, которые проводят осмотр, делают пломбу и работают с настоящими инструментами. Это всегда помогает перебороть страх врачей и боязнь приборов. А бонусом таких встреч становится невероятная любовь к тому, чтобы правильно, тщательно и регулярно чистить зубки.

Фото: iC.life

Детские стоматологи лечат кариес, пульпит и заболевания десен, восстанавливают зубы после травм, исправляют прикус, устанавливают коронки на временные зубы, лечат молочные и постоянные зубы в седации и под наркозом.

А самая крутая фишка iC.life - это место ожидания приема: большая игровая комната с настольным хоккеем, футболом и мягкой зоной. Ей может позавидовать любой современный центр детского досуга. Приходите и убедитесь сами.

Фото: iC.life

Фото: iC.life

В клинике iC.life можно получить помощь не только стоматологов. Можно записаться на прием к педиатру, терапевту, нефрологу, массажисту, логопеду, детскому психологу и даже психологу-сексологу.

Фото: iC.life

Стоматология iC.life:

Челябинск, Братьев Кашириных, 66,

телефон: (351) 799-57-53,

kidsiq.ru.