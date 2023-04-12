«Василий виноват, и все об этом знают»: любовница рассказала подробности смерти матери двоих детей после избиения

Родственники рассказали все подробности в студии федерального телеканала. Фото: кадр программы "Малахов".

Эта история потрясла Магнитогорск. Жители поселка Поля Орошения оборвали телефон программы Андрея Малахова, героями которой стали родственники и свидетели смерти матери двоих детей. Все как один говорят, что Галина (ее настоящее имя назвали в программе) не один год терпела побои и издевательства, а также любовниц своего мужа. В студию к Андрею Малахову пригласили и нашего журналиста Сергея Сотникова.

— Он ей изменял, и это не скрывал, — рассказала в эфире телеканала «Россия-1» племянница погибшей Галины. — Эта женщина с поселка этого, она жила в пару домов от него. Галина ей говорила: «зачем ты лезешь в нашу семью». А муж ей показывал переписки, какой отель они снимали.

Родственники рассказали журналисту КП-Челябинск Сергею Сотникову, что в тот роковой день, 9 марта, муж Василий привел домой свою коллегу Александру, Галина приревновала, и он настолько разозлился, что стал избивать. В 9 вечера домой вернулась 16-летняя дочь, которая стала свидетелем ужасной трагедии.

— Слышу чей-то чужой голос, оказалось, что эта Саша с работы отца, — рассказывает дочь Мария. — Мама сидела на стульчике в одежде. И в этот момент я услышала, когда отец уже зашел в туалет: «не бей меня, пожалуйста». Я вызвала полицию, папа начал избивать маму в туалете, затем отмывать ее от крови. Приехал участковый, они начали с отцом беседовать, он даже не посмотрел, как там мама. Я зашла в ванную, от крови и горячей воды была резкий запах. Мама была вся опухшая. Скорая приехала через 20 минут и при мне зафиксировала остановку сердца. Я попросила участкового проверить, как она себя чувствует, на что он ответил: «она в ванной пьяная сидит, спит».

В студию к Малахову позвали журналиста КП-Челябинск Сергея Сотникова Фото: кадр с видео

В доме находилась и девушка, которую привел муж Галины. Все ее называют любовницей, но сама она это отрицает.

— Василий виноват, все об этом знают, — призналась девушка. — И я так же считаю. Она приревновала. Он сидел на протяжении часа с ней один, я сидела с его дочерью, что там за это время происходило, никто этого не знает. Я была в том же доме, но не было криков. Вася знает меня с 5 лет, я просто была в гостях у него. Я с ним работаю. Пришла, Галя мне прыснула перцовый баллончик в глаза. Васе не понравилось и началось все это. Потом он закрылся в ванной с ней минут на 40.

Не смотря на все свидетельства очевидцев и очевидные побои на теле, в заключении после вскрытия сказано, что причиной смерти является остановка сердца, вызванная алкогольным опьянением. Однако журналист «КП-Челябинск» Сергей Сотников, который первым начал разбираться в происшествии, отметил, что в этой истории много нестыковок.

— Версий было много, что вообще могло спровоцировать ревность мужчины, — сказал в программе Сергей Сотников. — В том числе, что она изменяла, и он в отместку привел другую женщину. Кстати, к этой любовнице очень много вопросов, на ее глазах происходило избиение, но что она сделала, чтобы помешать? И версия про перцовый баллончик: насколько я понимаю, он оставляет сильный запах, но его никто не заметил. Как минимум нужно разобраться, а не судить по одной экспертизе.

Мужа Василия задержали в тот же вечер, но практически сразу отпустили. В программе стало известно, что сейчас он находится под подпиской о невыезде и живет в том самом доме со своим отцом, где погибла его жена. Дети же находятся со старшей сестрой Галины. Женщина собирается оформить опеку.

Посмотреть программу можно по ссылке.

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