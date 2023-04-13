Дом с выходом к реке: челябинцам станет доступнее популярный водный спорт

Фото: "Пятый элемент"

В центре Челябинска на берегу реки Миасс идет строительство жилого дома «Пятый элемент». Будущие новоселы смогут не только наслаждаться великолепным видом из окон, но и разнообразно проводить досуг.

«Пятый элемент» располагается на пересечении улиц Энгельса и Труда. Здесь динамичный ритм центра города уравновешивает близость к природе.

Фото: "Пятый элемент"

Одной из ключевых особенностей станет возможность выхода к реке на свою набережную. Она позволит жильцам не только наслаждаться гармонией, но и активно проводить время. Например, станет легче освоить современные виды водного спорта, такие как сапбординг и каякинг. Они востребованы среди челябинцев и находят поддержку со стороны городской администрации.

Имея выход к воде, любители заплывов смогут без проблем уделять время своему хобби и не ломать голову над транспортировкой снаряжения.

Помимо этого на набережной у дома можно заниматься йогой или пробежками, загорать или просто читать книгу. Летом здесь будет не так жарко, а в остальные сезоны гарантирован свежий воздух и живописный пейзаж.

Набережная дома «Пятый элемент» станет ярким акцентом в вопросе благоустройства городской среды и улучшит качество жизни жителей.

Об остальных преимуществах «Пятого элемента» мы рассказали подробнее здесь.

Больше информации по телефону: (351) 217-01-01, на сайте – пятыйэлемент.рф и в группе во «ВКонтакте».

Застройщик — ООО Специализированный застройщик ФСК «Западный луч», проектная декларация – на сайте наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой. 454048, г. Челябинск, ул. Татьяничевой, д. 12б, оф. 69 ИНН: 7453324060 ОГРН: 1187456040111.