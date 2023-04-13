«Уберем сорняки — откроется вид на дубы и липы»: для создания ландшафтного парка в Саду камней «проредят» деревья

Деревья с наклоном более 30% опасны для прохожих Фото: Лидия АНДРЕЕВА

Сад камней — зеленая зона между улицами Труда, Красной и набережной реки Миасс — должен стать ландшафтным парком по типу того, который создан на Алом поле: деревья, лужайки с мягкой газонной травой, на которой приятно сидеть или даже лежать, и тишина (насколько это возможно в условиях городского шума).

Глава Центрального района Виктор Ереклинцев назвал место знаковым для Челябинска и напомнил, что лет 40 назад Сад камней представлял собой сквер, созданный по концептуальному проекту, но со временем пришел в запустение и зарос неприхотливыми сорными деревьями. В прошлом году по заказу городской администрации группа специалистов под руководством директора ботанического сада Челябинского госуниверситета Веры Меркер обследовала все зеленые насаждения и сделала заключение, которое должно лечь в основу плана обновления Сада.

— Обследование показало, что порядка тысячи стволов сорных пород нуждаются в удалении. Около 600 из них имеет диаметр меньше 10 см. Это означает, что для их сноса не требуется специальная техника. И примерно 400 придется выкорчевать. Оставить нужно 1300, — пояснила Вера Меркер.

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Она подчеркнула, что убрать рекомендовали только сорные породы, которые нарушают придуманную изначально планировку парка. Это в основном ясенелистный клен и вяз приземистый. После «прополки» в Саду камней планируется посадить 224 дерева и 600 кустарников. Также засеют газоны: больше 20 тысяч квадратных метров.

В качестве примера подлежащего вырубке дерева дендролог показала клен с семью стволами от одного корня: один ствол — прямостоящий, не наклонный — можно сохранить, а остальные убрать. Остальные, по словам Веры Меркер, выглядят неряшливо и представляют потенциальную опасность для прохожих, если наклонены более чем на 30%. Рано или поздно они могут, подсохнув или подгнив, сломаться и упасть. Кроме того, сорные деревья мешают развиваться своим благородным соседям, забирая из земли почти всю влагу и мешая доступу солнечного света.

Если же такой клен находится на открытом участке и не мешает другим деревьям, при этом живой, не аварийный и прямой, его нужно сохранить, просто помогая правильно формироваться, убирая лишнее.

— Жители города должны понимать, что частичная вырубка делается не во вред этой территории, а наоборот, для пользы и безопасности, — добавляет директор ботсада ЧелГУ.

Чтобы получить хороший парк, за местом нужен постоянный уход Фото: Лидия АНДРЕЕВА

— Если открыть историю этого места, мы вспомним, что Сад камней формировали ценными породами, так что именно они в приоритете. Когда мы уберем сорняки, откроется вид на дубы, дающие тень, липы, прекрасные клены, которые, слава Богу, никто никогда не обрезал. Сохранилось немало елей и берез разных видов, а скоро еще зацветут куртины степного миндаля. Это будет очень красиво. Поэтому нужно принять необходимость уборки этого места — и его дальнейшего преображения, — отметила Вера Меркер, — Причем обновление подразумевает высадку новых пород вскоре после срезки и корчевания старых. Скорее всего, это произойдет в тот же год.

Но надо помнить, что устойчивую хорошую картину мы получим только тогда, когда за местом будет постоянный, а не единоразовый уход. Это траты, но они необходимы, акцентирует директор университетского ботанического сада.

А уже буквально на днях мэрия обещает показать детальный проект обновления Сада камней. Подробности пока держатся в секрете, но нам удалось узнать, что в парке разместят гамаки для расслабленного отдыха, а еще будет фонтан, но не на прежнем месте, поскольку коммуникации подвода воды там слишком изношены.

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