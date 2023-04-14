Юбилейного участника программы лояльности «Улыбки радуги» наградили в Челябинске

Фото: Ольга Кокорева

Бонусами на 15 000 рублей сможет распоряжаться жительница Челябинска Татьяна Кузнецова, ставшая 15-миллионным участником программы лояльности федеральной сети магазинов «Улыбка радуги». В грандиозном розыгрыше приняли участие покупатели из 1 150 магазинов в 30 регионах страны. Финалиста выбрали с помощью системы регистрации карт лояльности. Торжественную церемонию награждения провели 13 апреля в стенах магазина на ул. Ворошилова, 57а. Именно здесь и была оформлена карта победителя.

По словам обладательницы главного приза Татьяны Кузнецовой, выигрыш в проекте стал для неё приятной неожиданностью:

— Мне позвонили, я была на работе, совсем не ожидала звонка. Подумала, что розыгрыш, какой-то обман. А потом я проверила информацию и поняла, что нет, все правда! Я была счастлива. Ну конечно, я первый раз зайдя, очень удивилась ассортименту, и поняла ещё тогда, что буду приходить в «Улыбку радуги» за товарами для себя и близких.

Фото: Ольга Кокорева

Программа лояльности «Улыбки радуги» была создана более 10 лет назад и действует под девизом «Просто. Выгодно. Удобно». Каждый балл карты постоянного покупателя равен одному рублю, оплачивать баллами можно до 100% стоимости покупок. Сегодня в Челябинской области более 120 000 жителей совершают покупки в магазинах «Улыбка радуги». Каждый из них имеет карту лояльности, благодаря которой копит баллы за покупки и получает персональные предложения. Для пенсионеров и многодетных семей сеть предлагает особые льготные условия покупки.

Присоединиться к программе лояльности можно по одному из доступных каналов коммуникации. Например, на сайте компании, на кассе в любом из магазинов сети по всей России.

— Мы очень рады и гордимся, что 15-миллионный обладатель карты программы лояльности оформил её именно в нашем магазине. Мы благодарим каждого нашего покупателя за оказанное доверие и продолжаем расти и развиваться для вас, предлагая качественную продукцию по доступным ценам, а также выгодные предложения, – прокомментировала директор магазина «Улыбка радуги» в Челябинске Анна Чекалкина.

Гости праздника также не ушли домой без подарков. Все они стали участниками беспроигрышной лотереи и смогли получить подробную информацию от консультантов магазина о товарах, в том числе представленных в магазине «Улыбка радуги» эксклюзивно. Например, о косметике по уходу за лицом и телом WEIS и Delicare, средствах по уходу за волосами ValoriProfessional, экологичных средствах по уходу за домом Ecologica и других.

Фото: Ольга Кокорева

«Улыбка радуги» — федеральная сеть магазинов, в которых покупают уходовую косметику и товары для дома по демократичным ценам. Первый магазин открылся в Санкт-Петербурге 20 лет назад. В Челябинске «Улыбка радуги» появилась в 2016-м, а к этому году в регионе уже работают 16 магазинов, из них 12 — в областном центре. Особенность этого формата в том, что площадь в среднем составляет 120-150 квадратных метров, поэтому на экспресс-покупку достаточно пяти минут.