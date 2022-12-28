Очередной ставленник федералов: главный медицинский вуз Челябинска ждет нового ректора из Сибири

Александр Мирошниченко приедет в Челябинск из Томска. Фото: СибГМУ/ЮУГМУ.

Процесс назначения ректора ЮУГМУ, пожалуй, самый длительный в истории челябинских вузов. Кандидаты на должность руководителя не прошли процедуру согласования в российском минздраве дважды. Теперь в вузе ждут назначения «сверху».

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Выборы в государственных вузах, как правило, проходят раз в пять лет. Если в 2000-е это была, по сути, формальная процедура, и всегда выигрывал «нужный» кандидат, то теперь федеральные учредители готовят множество сюрпризов. В 2014 году кандидатуру действующего ректора ЧелГУ Андрея Шатина не согласовали в Минобре. Процедуру пришлось начать по новой, но тогда федералы не стали вмешиваться, и сотрудники выбрали местную завкафедры психологии Диану Циринг. Еще через 5 лет ее на посту сменил Сергей Таскаев. Выборы 2019 года прошли без вмешательства Минобрнауки.

В Южно-Уральском госуниверситете до выборов не дошло. Действующий руководитель Александр Шестаков сам ушел с должности, а исполняющим обязанности назначили уже «легионера» Александра Вагнера, занимавшего должность проректора Дальневосточного федерального университета. Сейчас Вагнер является главным кандидатом на предстоящих выборах.

Александр Вагнер приехал в Челябинск из Владивостока. Фото: t.me/rectorofsusu

САМОЕ ДОЛГОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

В ЮУГМУ ситуация сложнее, но уже понятно, что сценарий будет тем же. Первый конкурс был объявлен в 2021 году. В феврале свои кандидатуры выдвинули Илья Волчегорский, Андрей Важенин, Антон Синицкий и Олег Зиганшин. Однако в апреле все они были отклонены Минздравом, а исполняющим обязанности назначен академик РАН Важенин. Ученый совет вуза был вынужден снова запустить процедуру выборов. Однако и новые кандидаты, в том числе Андрей Важенин, не прошли аттестацию в Москве. В результате имеющий авторитет в своей сфере, руководитель челябинского отделения РАН Андрей Важенин ушел с поста исполняющего обязанности.

Теперь ЮУГМУ придется начинать процедуру выборов в третий раз. Только теперь сотрудники ожидают новых столичных назначений. Одним из кандидатов считают проректора по учебной работе в томском СибГМУ Александра Мирошниченко. Вуз сейчас на хорошем счету и, как и ЮУрГУ, вошел в программу «Приоритет 2030». Пока официально в медуниверситете назначение не комментируют. Источник КП-Челябинск в университетских кругах сообщил, что будущий ректор выйдет на новое место работы уже 9 января.

СПРАВКА

Александр Мирошниченко — доктор медицинских наук, что позволяет ему участвовать в выборах, окончил в 2008 году лечебный факультет Алтайского государственного медицинского университета, вошел в кадровый резерв в области науки, технологий и высшего образования президента России, стал финалистом конкурса управленцев «Лидеры России» в 2021 году, окончил школу ректоров в «Сколково». Из Барнаула в Томск он переехал в 2018 году, возглавив центральную научно-исследовательскую лабораторию Сибирского государственного медицинского университета, а уже чере6з полгода стал проректором этого вуза.

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