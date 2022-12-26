«Это были очень плодотворные и интересные полтора года»: Андрей Важенин покинул пост и.о. ректора Медуниверситета

На должности академик РАН проработал полтора года. Его сменит проректор по научной, инновационной и международной работе Лариса Телешева. Фото: пресс-служба ЮУГМУ

Андрей Важенин покинул пост исполняющего обязанности ректора Южно-Уральского государственного медицинского университета. 26 декабря станет последним днем его работы на этой должности. Однако академик РАН останется в университете – станет заведующим кафедрой Онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии, сообщили КП-Челябинск в пресс-службе ЮУГМУ.

– Это были очень плодотворные и интересные полтора года, за которые я искренне благодарен Минздраву России, Минздраву Челябинской области, всем коллегам и сотрудникам университета. Сейчас в моих планах – продолжение работы в системе Российской Академии наук, и, конечно, на кафедре Онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии. Недавно кафедра пополнилась еще двумя клиническими базами, которые расположены в дорожной больнице и клинике ЮУГМУ. Учебные планы очень насыщенные! – делится Андрей Важенин.

Пост и. о. ректора до особых распоряжений займет проректор по научной, инновационной и международной работе Лариса Телешева. В новые обязанности она вступит уже завтра – 27 декабря.

В начале 2021 года тогда еще главврач челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины Андрей Важенин заявил о желании принять участие в конкурсе на пост ректора ЮУГМУ. Когда он уже стал исполняющим обязанности, на должность утвердили еще двух кандидатов – сотрудников университета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Входит в группу риска»: главврач онкоцентра в Челябинске госпитализирован с подозрением на ковид

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru