В центре Челябинска столкнулись две машины

ДТП произошло сегодня вечером
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В центре Челябинска напротив торгового центра «Урал» произошло ДТП с участием внедорожника. Об этом пишут очевидцы.
Автомобили столкнулись у ТРК «Урал»
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Судя по всему, автомобили столкнулись на повороте в сторону проспекта Ленина. Обе машины оттолкнулись к тротуару, где они снесли пешеходный знак.
У машин серьезные повреждения
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Машины вылетели на тротуар
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
На месте работают экстренные службы — скорая и пожарные. Точной информации о пострадавших на данный момент нет.
На месте работают экстренные службы
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
КП-Челябинск обратилась за комментарием в городское ГИБДД.
Информации о пострадавших нет
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
— В 21:40 водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем Тойота Лэнд Крузер, при повороте налево на Сони Кривой не уступил дорогу и совершил столкновение со встречным автомобилием Митсубиси Лансер, за управлением которого находился мужчина водитель 1983 года рождения. После чего, Лэнд Крузер совершил наезд на препятствие дорожный знак, повредив его, — уточнили КП-Челябинск в ведомстве.
Ранее в Челябинской области двое парней решили отправиться в поездку и угнали автомобиль «Жигули». Но по пути они попали в аварию и вскоре были задержаны сотрудниками полиции.
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