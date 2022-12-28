В центре Челябинска столкнулись две машины

ДТП произошло сегодня вечером Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В центре Челябинска напротив торгового центра «Урал» произошло ДТП с участием внедорожника. Об этом пишут очевидцы.

Автомобили столкнулись у ТРК «Урал» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Судя по всему, автомобили столкнулись на повороте в сторону проспекта Ленина. Обе машины оттолкнулись к тротуару, где они снесли пешеходный знак.

У машин серьезные повреждения Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Машины вылетели на тротуар Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На месте работают экстренные службы — скорая и пожарные. Точной информации о пострадавших на данный момент нет.

На месте работают экстренные службы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КП-Челябинск обратилась за комментарием в городское ГИБДД.

Информации о пострадавших нет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— В 21:40 водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем Тойота Лэнд Крузер, при повороте налево на Сони Кривой не уступил дорогу и совершил столкновение со встречным автомобилием Митсубиси Лансер, за управлением которого находился мужчина водитель 1983 года рождения. После чего, Лэнд Крузер совершил наезд на препятствие дорожный знак, повредив его, — уточнили КП-Челябинск в ведомстве.

Ранее в Челябинской области двое парней решили отправиться в поездку и угнали автомобиль «Жигули». Но по пути они попали в аварию и вскоре были задержаны сотрудниками полиции.

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