Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей с Новым 2023 годом

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сделал новогоднее обращение

Поздравление Алексея Текслера традиционно выходит 31 декабря. В прошлом году видеообращение к жителям Челябинской области опубликовали рано утром. Тогда губернатор поблагодарил южноуральцев за плодотворный год и поделился успехами, которые область достигла благодаря сплоченным усилиям.

В этот раз губернатор Челябинской области подчеркнул, насколько сложным был этот год для всех, но даже не смотря на это, регион добился немалых успехов: побил рекорды по сбору урожая, воплотил все планы по строительству домов и ремонту дорог. Алексей Текслер выразил надежду, что в следующем году все вернутся домой живыми и невредимыми, а поставленные задачи так же будут выполнены.

— Дорогие земляки! Поздравляю вас с наступающим 2023 годом! Уходящий год был особым в жизни нашей страны: мы столкнулись с вызовами и задачами небывалой сложности. И сейчас наши земляки сражаются на передовой: мужественно и героически выполняют свой долг. И мы поддерживаем их всеми силами, помогаем бойцам и их семьям.

Во все времена Южный Урал служит опорой России во всех делах. И сегодня девиз «Тыл — фронту» актуален, как никогда. На полную мощность работает наш оборонно-промышленный комплекс, наши предприятия и волонтеры снабжают бойцов вещами, снаряжением, оборудованием. Мы регулярно отправляем в зону проведения спецоперации нашим соотечественникам на Донбасс гуманитарные грузы. Это помощь от чистого сердца.

Перед лицом испытаний мы сплотились и показали, что вместе преодолеем любые трудности, сможем преодолеть любого противника. Важно, что новые обстоятельства не остановили развитие области: весь год мы строили жилье и новые социальные объекты, ремонтировали дороги, благоустраивали города, решали самые наболевшие вопросы.

Наши аграрии собрали в уходящем году рекордный урожай зерновых и овощей. И, в целом, по многим социально-экономическим показателям произошел заметный рост: это ваша заслуга, уважаемые земляки! Спасибо за ваш труд!

Будущий год тоже не будет простым, но мы справимся. Будем ждать наших ребят с победой, помогать им всем, чем нужно. Выполним все задачи, которые поставит перед нами Родина.

Продолжим все наши планы и проекты, будем создавать и развиваться, работать плечом к плечу, не останавливаясь перед трдностями. Защитим себя, наш уклад жизни, культуру, экономические и политические интересы России.

В наступающий год мы войдем такими же сильными и сплоченными, какими стали в этом году. Сохраним мир и согласие между всеми народами Южного Урала. Обеспечим достойную и благополучную жинь нашим землякам. Это наша главная задача.

Дорогие друзья! Уверен, что в этом году под бой куратнов мы все как один загадаем главное желание: чтобы наши ребята как можно скорее вернулись домой с победой, живыми и невредимыми. Мы встречаем Новый год с твердой верой в победу. Как одна большая семья будем заботиться друг о друге, вместе решать все задачи.

Я желаю всем крепкого здоровья и сил в Новом году, добра, спокойствия и благополучия. Пусть сбудутся все наши светлые нажеды. С праздником, дорогие земляки! С Новым годом!

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