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Общество31 декабря 2022 4:00

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей с Новым 2023 годом

Приводим точные слова новогоднего поздравления губернатора Челябинской области Алексея Текслера
Галина ФЕДОРЧЕНКО
Галина ФЕДОРЧЕНКО
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сделал новогоднее обращение

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сделал новогоднее обращение

Поздравление Алексея Текслера традиционно выходит 31 декабря. В прошлом году видеообращение к жителям Челябинской области опубликовали рано утром. Тогда губернатор поблагодарил южноуральцев за плодотворный год и поделился успехами, которые область достигла благодаря сплоченным усилиям.

В этот раз губернатор Челябинской области подчеркнул, насколько сложным был этот год для всех, но даже не смотря на это, регион добился немалых успехов: побил рекорды по сбору урожая, воплотил все планы по строительству домов и ремонту дорог. Алексей Текслер выразил надежду, что в следующем году все вернутся домой живыми и невредимыми, а поставленные задачи так же будут выполнены.

— Дорогие земляки! Поздравляю вас с наступающим 2023 годом! Уходящий год был особым в жизни нашей страны: мы столкнулись с вызовами и задачами небывалой сложности. И сейчас наши земляки сражаются на передовой: мужественно и героически выполняют свой долг. И мы поддерживаем их всеми силами, помогаем бойцам и их семьям.

Во все времена Южный Урал служит опорой России во всех делах. И сегодня девиз «Тыл — фронту» актуален, как никогда. На полную мощность работает наш оборонно-промышленный комплекс, наши предприятия и волонтеры снабжают бойцов вещами, снаряжением, оборудованием. Мы регулярно отправляем в зону проведения спецоперации нашим соотечественникам на Донбасс гуманитарные грузы. Это помощь от чистого сердца.

Перед лицом испытаний мы сплотились и показали, что вместе преодолеем любые трудности, сможем преодолеть любого противника. Важно, что новые обстоятельства не остановили развитие области: весь год мы строили жилье и новые социальные объекты, ремонтировали дороги, благоустраивали города, решали самые наболевшие вопросы.

Наши аграрии собрали в уходящем году рекордный урожай зерновых и овощей. И, в целом, по многим социально-экономическим показателям произошел заметный рост: это ваша заслуга, уважаемые земляки! Спасибо за ваш труд!

Будущий год тоже не будет простым, но мы справимся. Будем ждать наших ребят с победой, помогать им всем, чем нужно. Выполним все задачи, которые поставит перед нами Родина.

Продолжим все наши планы и проекты, будем создавать и развиваться, работать плечом к плечу, не останавливаясь перед трдностями. Защитим себя, наш уклад жизни, культуру, экономические и политические интересы России.

В наступающий год мы войдем такими же сильными и сплоченными, какими стали в этом году. Сохраним мир и согласие между всеми народами Южного Урала. Обеспечим достойную и благополучную жинь нашим землякам. Это наша главная задача.

Дорогие друзья! Уверен, что в этом году под бой куратнов мы все как один загадаем главное желание: чтобы наши ребята как можно скорее вернулись домой с победой, живыми и невредимыми. Мы встречаем Новый год с твердой верой в победу. Как одна большая семья будем заботиться друг о друге, вместе решать все задачи.

Я желаю всем крепкого здоровья и сил в Новом году, добра, спокойствия и благополучия. Пусть сбудутся все наши светлые нажеды. С праздником, дорогие земляки! С Новым годом!

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Общество: ВОПРОС ДНЯНовый год в Челябинске-2023