В Миассе 11-летний школьник взорвал петарду в квартире и попал в больницу

Родители купили пиротехнику на Новый год, а ребенок решил ей воспользоваться без спроса Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В Миассе 11-летний школьник поджег петарду в квартире. Пиротехника сдетонировала у мальчика в руке, и он получил травму. Ребенка увезли в больницу, где его экстренно прооперировали. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

— В настоящий момент материал зарегистрирован, проводится проверка. Установлено, что семья благополучная и характеризуется как положительная. Выясняются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным полиции, петарды купили родители на Новый год. Ребенок решил воспользоваться пиротехникой из шалости.

Ранее ФСБ задержала в Челябинске четверых мужчин, которые взрывали петарды на железной дороге. Нарушителей привлекли к ответственности за мелкое хулиганство.

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