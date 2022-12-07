В Челябинске поймали молодых людей, взрывавших петарды на рельсах

Веселье с огоньком обернулось штрафами Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинске задержали четверых хулиганов, взрывавших петарды на железной дороге.

Как рассказали в региональном управлении ФСБ, горожане 21 и 19 лет решили использовать «бомбочку» рядом с железнодорожным мостом.

А еще два хулигана швырнули петарду под опору ЖД-путепровода. В этот раз интерес к огненным забавам проявили горожане постарше: одному оказалось 24, а второму 30 лет.

Всех четверых великовозрастных шалунов привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Штраф за такое нарушение составляет от 500 до 1 тыс. рублей.

Ранее в Челябинской области отыскали телефонных террористов. Одного из них отправили в колонию строгого режима.

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