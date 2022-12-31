В Челябинской области из-за замкнувшей гирлянды погибла женщина

Пожар вспыхнул в двухквартирном доме.

В Челябинской области в селе Кунашак гирлянда спровоцировала пожар. Огонь начал быстро распространяться. Хозяйка квартиры в этом время была на улице, но в доме осталась ее 36-летняя дочь-инвалид и муж.

Как сообщили в ГУ МЧС региона, сотрудники газодымозащитной службы провели разведку и обнаружили двух пострадавших. Мужчину передали медикам, а женщина уже не подавала признаков жизни.

Основная версия возникновения пожара – замыкание гирлянды. Огонь уничтожил вещи, повредил пол, стену и потолок.

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