Опасна по-своему каждая: челябинский главврач рассказал, какие угрозы таят живые и искусственные елки

В зоне риска главные любители новогодних елок – маленькие дети Фото: Иван МАКЕЕВ

Новогодние елки таят большую опасность. Осыпавшиеся иголки могут попасть в дыхательные пути. Или впиться занозой. В домашнем тепле запросто оживут клещи или другие вредные насекомые, которые прячутся на ветвях. Дерево может быть обработано химикатами или источать эфирные масла – отсюда аллергия и бронхоспазмы. И все это касается живых елей.

Список потенциальных опасностей от новогоднего символа составил главврач первой горбольницы Челябинска. Сподвигла его на это обычная поездка в машине. Фоном звучало радио.

– Обычно не слушаю, но тут «голосуйте в нашей группе в телеграмме, какая елка лучше – живая или искусственная. Я за живую, потому что…» и далее набор аргументов «за». Аргументов за искусственную не услышал. Зато понял, что летом мы спорим «окрошка на квасе или на кефире», а зимой вот – про ёлку. И я пошел по грамотным людям в белых халатах, выясняя, чем опасен каждый из вариантов, – предваряет Дмитрий Тарасов оглашение полученных экспертных мнений на своей странице в соцсети. Там он разместил полезный гайд – как обезопасить праздник, если очень хочется живую ель:

• не хранить дома больше 2–3 недель, до мая не беречь

• помыть под душем или опрыснуть водой перед тем, как ставить;

• не устанавливать в детской комнате;

• ставить в воду и поливать ежедневно, а ствол нужно предварительно обрезать;

• подержать ель на улице, в гараже или на балконе несколько дней перед тем, как внести в дом, и потрясти (особенно если дома есть аллергики).

Потенциально опасные деревья уже заполонили Челябинск – едва ли не на каждом перекрестке традиционные елочные базары. Фото: архив КП

Для аллергиков и младенцев предпочтительнее искусственное дерево, продолжает главврач. Впрочем, это не дает стопроцентной гарантии. Нестоящие иголки точно так же могут осыпаться. Плюс некачественный материал может выделять токсичные вещества: фталаты, свинец.

А еще такая ель хороший пылесборник. Перед применением – помыть, советует Дмитрий Тарасов:

– Ну вот. Теперь можно покупать и наряжать, – резюмирует главврач.

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