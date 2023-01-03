В Курганской области четырехлетняя девочка спасла от пожара двух женщин с инвалидностью

Варя сама сделала настоящее чудо. Фото: пресс-служба ГУ МВС России по Челябинской области.

Вечером 31 декабря в селе Байдары Курганской области загорелся пристрой к дому. Семья уже спала, поэтому все могло закончиться трагично, если бы не одна маленькая девочка.

Четырехлетняя Варя Аракчеева высматривала в окне Дедушку Мороза с подарками. Но вместо главного новогоднего волшебника увидела разгорающийся огонек во дворе у соседей. О чем и рассказала папе.

Игорь выглянул в окно: у спящих соседей горел пристрой. Мужчина действовал оперативно и грамотно: вызвал пожарных, разбудил соседей.

Пожарные села и соседних муниципалитетов вовремя остановили огонь. Не дали ему добраться до дома, в котором живут мама и дочь с группами инвалидности.

Вот так маленькая Варя не дождалась, но сотворила настоящее чудо сама.

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