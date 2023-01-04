Владимир Путин исполнил мечту девочки из Курганской области

Глава государства связался с девочкой по телефону Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с Агатой Былковой из Курганской области. Восьмилетняя девочка стала участницей благотворительной акции «Ёлка желаний».

Агата вместе с семьей поехала в ЯНАО, где расположен этнографический комплекс «Горнокнязевск». Там исполнилась мечта девочки — увидеть вживую северное сияние. Также Агата вместе успела прокатиться на оленьей упряжке, а также испечь еду в русской печи.

— У вас было столько мероприятий. Посещение этнографического комплекса-музея, вы были на городском празднике в Новый год. Ледяной чум посетили. Чего вы только не делали, — отметил президент.

Сейчас семье Агаты оказывается дополнительная поддержка от государства. Папа девочки, который был командиром медицинского взвода, погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.

Ранее вечером 31 декабря в селе Байдары Курганской области загорелся пристрой к дому. Семья уже спала, поэтому все могло закончиться трагично, если бы не четырехлетняя Варя Аракчеева из соседнего дома, которая высматривала в окне Дедушку Мороза с подарками, но в итоге вовремя увидела пожар.

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