«Лежал на полу без сознания»: 13-летний школьник попал в реанимацию после курения вейпа

Вейпы набрали невероятную популярность среди подростков Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Челябинской области 13-летний школьник попал в реанимацию после курения вейпа. Он сидел дома, играл в компьютерные игры, а заодно парил вейп. В какой-то момент ему стало плохо, мальчишка потерял сознание и упал на пол. Дома никого не было.

В ужасающем состоянии школьника обнаружила его старшая сестра. К тому моменту парень трясся в судорогах, из носа текла кровь, и все это сопровождалось рвотой. Девушка сразу же позвонила в скорую помощь. В итоге пострадавшего решили транспортировать на вертолете в областную больницу.

Несколько дней врачи боролись за его жизнь в реанимации. После сбора анализов в его крови обнаружили критический уровень никотина. Оказалось, что мальчишка выкурил более 3 мл никотиновой жидкости.

— Электронные сигареты, вейпы и другие аналогичные устройства не бывают безопасными. Вейпы оказывают токсичное воздействие на сердечно-сосудистую систему, головной мозг, легкие и другие органы. Любые «парилки» в руках у детей — повод бить тревогу, — считает заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии ЧОДКБ Мария Захарова.

Сейчас состояние мальчика стабильно. Скоро его переведут из реанимации в обычную палату.

За последний год вейпы и одноразовые электронные сигареты набрали невероятную популярность у подростков. В каждой школе можно встретить десятки учеников, курящих подобную дрянь. КП-Челябинск попыталась разобраться, почему школьники так быстро становятся зависимыми, и что с этим делать.

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