Самые горячие фото Ирины Шейк за последний год

Формам Ирины в ее 37-летнем возрасте можно только позавидовать. Фото: vk.com/theirinashayk

14 марта 2022 года Роскомнадзор внес «Инстаграм» в список запрещенных сайтов. И если вы, как честный пользователь, не заходили в соцсеть, а новый источник для просмотра фото не нашли, то пропустили новые снимки уральской модели Ирины Шейк. Мы собрали топ самый горячих кадров знаменитости за последний год. Готовьтесь, фото — огонь!

В мае вышли снимки с Ириной во время рекламной кампании американского бренда женской одежды. Фото: vk.com/theirinashayk

1 октября модель участвовала в парижском показе Vivienne Westwood с коллекцией весна-лето 2023. Фото: vk.com/theirinashayk

А эта черно-белая, практически эротическая серия, посвящена американской фотомодели Бетти Пейдж, которая в 50-х годах работала в стиле пин-ап. Ирина выложила эти снимки во время Хеллоуина. Фото: vk.com/theirinashayk

А так уральская супермодель выглядела на шоу бельевого бренда Рианны Savage x Fenty. Фото: vk.com/theirinashayk

Небольшое напоминание, для чего изначально была создана соцсеть. Фото: vk.com/theirinashayk

В декабре 2022 Ирина Шейк ездила отдыхать на море и не поделилась такой загадочной фотокарточкой. Фото: vk.com/theirinashayk

А это снимок, который девушка выложила в январе, продемонстрировав подписчикам идеальную фигуру. Фото: vk.com/theirinashayk

С неоднозначного парижского показа Schiaparelli Couture с коллекцией весны 2023 Ирина тоже умудрилась выложить пикантное фото.Фото: vk.com/theirinashayk

Очередной отпускной снимок - сделанный уже в марте этого года. Фото: vk.com/theirinashayk

А этот кадр - серии снимков для парижского журнала Double Magazine. Фото: vk.com/theirinashayk

Одни из последних снимков - Ирина выложила их 17 апреля. Выглядит потрясающе, согласитесь! Фото: vk.com/theirinashayk

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