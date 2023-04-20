Хотела поверить счетчик, а заплатила 4 тысячи: как не слить деньги на приборы учета воды

Убедиться в исправности счетчика можно и самому. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россиян обязали ставить счетчики, ссылаясь на главный аргумент — это экономит деньги и заставляет бережнее относиться к утекающей воде. Приборы даже не обязательно менять каждые 4-6 лет, достаточно вызвать специалиста, который проверит точность изменения и выдаст новый документ. Так думала и журналист «КП-Челябинск» Ольга Щапина, когда увидела в квитке, что подходит срок поверки. Она рассказала, почему ей в очередной раз все-таки пришлось менять счетчик, во сколько это обошлось и на чем можно было сэкономить.

ВРОДЕ, ДЕЙСТВОВАЛА ПО ИНСТРУКЦИИ

Увидела в квитке, что пришло время поверять счетчик горячей воды в санузле. Внимательно прочитала инструкцию в интернете, каким должен быть порядок действий, нашла список аккредитованных в Челябинске компаний и без сомнений позвонила в первую попавшуюся. Администратор сказал, что поверка одного счетчика будет стоить 550 рублей. Не чувствуя подвоха, попросила остаться дома маму, а сама уехала на работу.

Как только приехал представитель компании, мама сразу позвонила и сказала, что счетчик неисправный и нужно покупать новый, а также придется заменить трубу, на которой он крепится. В итоге заплатила почти 4 тысячи рублей и за поверку, которая по факту была сделана, и за замену счетчика, и за новую трубу. Выяснять ничего не стала, просто перевела деньги за работу: ведь сама виновата, что переложила свои обязанности на маму. Да и как понять, действительно ли сломан счетчик: во время включения воды он крутился.

С этим вопросом я обратилась к человеку, который несколько лет занимается поверкой, знает все уловки конкурентов и поделился с нами, как проверить исправность водосчетчика самостоятельно, если вы не доверяете специалисту.

ПОВЕРКА МОЖЕТ БЫТЬ БЕСПЛАТНОЙ

Во-первых, не обязательно поверка оплачивается, если счетчик оказался неисправным. Но об этом нужно договариваться на берегу. Лучше обзвонить несколько компаний и уточнить, возьмет ли специалист деньги за поверку, если придется менять счетчик. В этом случае вы как минимум сэкономите 500 рублей.

— Есть люди, которые занимаются поверкой, как они говорят, но на самом деле разводят людей на замену счетчиков, — делится опытом главный метролог компании «Акватехника» Игорь Рогожкин. — Рассказывают сказки, что у счетчика погрешность, и его надо срочно менять. Не зная о своих правах, многие соглашаются.

КАК ПРОВЕРИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Такую поверку не примут в МУП ПОВВ, но вы можете и сами выяснить, правильно ли работает прибор. Возможно, выгодней сразу купить счетчик и вызвать обычного сантехника с управляющей компании. Ведь для замены не обязательно привлекать специальные организации.

Самостоятельный контроль состоит из нескольких этапов.

— Сначала нужно осмотреть сам счетчик: есть ли на нем подтеки, хорошо ли читается номер и показания. Если не все в порядке уже на этом этапе, счетчик придется менять.

— Запишите показания нужного счетчика. Включите горячую или холодную воду в зависимости от счетчика на максимум температуры, чтобы не примешивался другой прибор. Наберите трехлитровую банку воды и снова запишите показания счетчика. Разница должна соответствовать объему слитой воды. Проверку удобнее проводить вдвоем: один наливает воду, другой следит за счетчиком.

— Если пролилось 10 литров, то все хорошо, если 8 или, наоборот, больше, счетчик нужно менять. Такую операцию лучше повторить 2-3 раза, чтобы примерно понимать, нормально ли работает счетчик.

На литры указывают последние три красные цифры на счетчике. Фото: Светлана Макеева

— Включите воду на максимум. Если шестеренка в центре счетчика начинает дергаться и останавливается, прибор неисправен.

— Теперь пустите тонкую струю буквально в две спички, если счетчик не крутится, он не пройдет поверку. Расход воды должен учитываться на малых оборотах.

Такие простые действия помогут понять, исправен ли счетчик перед его поверкой.

МОЖНО ЛИ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПОВЕРКИ

А если бы я не согласилась на условия, какие должны быть действия? Можно ли отказаться от оплаты поверки, если вы считаете, что замену навязывают? Ведь метролог в таком случае ничего не теряет — он гарантировано получит свои 550 рублей за поверку одного прибора, даже если он ее не прошел.

— Фактически собственник не заключает договор, никаких документов не подписывает перед поверкой, просто приезжает метролог, подключает свой чемоданчик, проливает воду и потом выносит вердикт, — говорит Игорь Рогожкин. — По сути, если человек уверен, что счетчик работает, можно просто не платить и вызвать другую компанию. Если готовы идти до конца, потребуйте независимой экспертизы. Можно также отвезти счетчик в стационарную лабораторию. Но здесь есть нюанс: там требования к точности приборов выше, и нередко они отказывают в поверке при малейшей погрешности.

КАК ЧАСТО ЛОМАЮТСЯ СЧЕТЧИКИ

При общении с экспертом я поняла, что мой счетчик действительно был неисправен. Вспомнила потом, что и раньше прибор крутился неравномерно, да и труба была с признаками ржавчины. Но почему так быстро прибор пришел в неисправность? Ведь дому нет и 10 лет. Метролог назвал несколько причин, и не всегда это зависит от потребителя.

— Многое зависит от качества счетчика, это просто понять по цене, — комментирует Игорь Рогожкин. — Прибор за 600 рублей уже через год, скорее всего, начнет дергаться. Такие как раз ставят в новых домах. Также влияет качество воды в квартире. Если часто идет коричневая вода, ржавчина оседает в счетчике. Гораздо быстрее ломаются счетчики на горячей воде, так как на срок службы влияет перепад температур. Более качественные и дорогие счетчики могут стоять от 5 до 15 лет.

Также специалист советует не доверять метрологу замену труб. Это чревато потопом. Для этого лучше оплатить проверку и вызвать сантехника управляющей компании. Он же может установить новый счетчик. Вам остается только дождаться бесплатного опломбировщика.

ЕХАТЬ ИЛИ ПЛАТИТЬ

Сейчас компании, которые занимаются поверкой, предлагают подать данные в МУП ПОВВ за вас. Это платная услуга, к слову, мне она обошлась в 300 рублей. Я подсчитала, что больше потрачу на дорогу и если возьму отгул на работе, поэтому решила доплатить.

Но можно подать и самостоятельно, оформив заявку лично или через электронную приемную. А ехать вам в любом случае придется. После опломбировки прибор нужно поставить на учет.

СКОЛЬКО ПОТРАТИЛА

В итоге «поверка» вместо 550 рублей обошлась мне в 3650:

550 рублей — за поверку, которую счетчик не прошел;

2100 рублей — за новый счетчик и работу по его замене;

1000 — за замену трубы в районе счетчика.

Если не менять все сразу, а вызвать мастера позже, возможно, получится сэкономить.

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