Момент ДТП с перевернувшейся маршруткой в Челябинске попал на видео

В ДТП пострадали шесть человек. Фото: ГИБДД Челябинска

Камера «Интерсвязи» засняла момент ДТП с перевернувшейся маршруткой в Челябинске. На кадрах видно, что водитель микроавтобуса поворачивал на перекрестке налево не с крайней полосы. И, судя по записи, он совершал маневр, когда для него на светофоре горел красный. В итоге произошло столкновение: в маршрутку врезался автомобиль Mitsubishi, который ехал на перекрестке прямо.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Им предстоит выяснить точные причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, ДТП произошло 22 апреля около 11 часов дня на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Солнечной. По данным Госавтоинспекции Челябинска, за рулем маршрутки находился 31-летний водитель, автомобилем Mitsubishi управлял 37-летний мужчина. В аварии пострадали шесть пассажиров, им была оказана медицинская помощь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.