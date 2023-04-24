В Челябинской области впервые отметят профессиональные достижения самозанятых

Фото: "Мой бизнес"

В Челябинске пройдет премия «Моё дело» для самозанятых региона, достигших высоких результатов в своем деле. Подать заявку можно до 11 мая. Организатор: центр «Мой бизнес» при содействии регионального минэкономразвития.

К участию приглашаются самозанятые старше 14 лет. Подробности о премии и процедуре подачи заявок на сайте: самозанятыйгода.рф

«Самозанятые – особая категория бизнеса. За время работы с ними мы не раз становились свидетелями их достижений. Каждый из них горит своим делом, и в этом году мы решили отметить их по-особенному. Надеемся, что сможем узнать еще больше историй успеха, и вдохновим тех, кто еще сомневается, начинать ли свое дело», – комментирует Ольга Третьякова, контент-директор центра «Мой бизнес».

Участие можно принять в номинациях:

1. Продукт года Предназначена для самозанятых, которые производят и успешно реализуют свой продукт: осуществляют продажи на онлайн- и офлайн- площадках, работают над его узнаваемостью, посещая различные мероприятия и продвигая его через все доступные каналы, имеют стабильный доход и стремятся к еще большим высотам.

2. Проект года Номинация для самозанятых сферы услуг: оказывают услуги физическим или юридическим лицам в рамках разрешенных видов деятельности или занимаются реализацией проектов (акций, мероприятий, выставок и т.д.).

3. Моё дело — моё призвание Номинация для тех, кто воплотил мечту о работе на себя: превратил хобби в бизнес и продолжает развивать собственное дело. Производство продукции, оказание услуг, организация мероприятий или что-то совершенно иное – вид деятельности в этой номинации может быть любым.

4. Прорыв года Номинация для самозанятых, которые достигли значительного успеха в 2022 году – увеличили число клиентов, расширили географию поставок, запустили новый амбициозный проект или просто значительно повысили прибыль.

5. Вдохновляющая история Для тех, кто выбрал тернистый путь предпринимательства и идут им, несмотря на все преграды: смог монетизировать свою экспертность или наладить производство продукта.

Каждый участник может подать заявку на две номинации из пяти, однако в полуфинал конкурсант пройдет только в одной, где наберет наибольшее количество баллов по результатам отбора.

Церемония награждения победителей пройдет 31 мая в центре «Мой бизнес».

Работа центра «Мой бизнес» осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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