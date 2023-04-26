Прорваться к Рейхстагу и собрать танк: челябинцам предлагают заменить «Бессмертный полк» на аудиогида, VR-площадки и фотозону

в этом году будут необычные форматы: мультики про героев, аудиогиды и VR-площадки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этом году вместо шествия «Бессмертного полка» южноуральцам предлагают разместить фото защищавших Родину родственников в социальных сетях, на значках и задних окнах машин. Вместе с тем, будут и необычные форматы: мультфильмы про героев, аудиогиды и VR-площадки. Об этом КП-Челябинск рассказал региональный координатор общественного движения «Бессмертный полк» Игорь Белехов.

Экскурсия в смартфоне

Каждый челябинец сможет сам сводить себя на экскурсию по Бульвару Славы. Аудиогид, который можно скачать на телефон, расскажет историю памятников и покажет две интересные сцены.

– 9 мая 1943 года – проводы добровольцев Уральского танкового добровольческого корпуса. А у стелы «Город трудовой доблести» можно будет увидеть сборку танка КВ-1 в цехах Челябинского тракторного завода, – отметил координатор общественного движения «Бессмертный полк» в Челябинской области Игорь Белехов в программе «Политсреда» на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).

Скачать бесплатный аудиогид может каждый. Для этого нужно просто подойти к стойке у памятника «Добровольцам-танкистам» на Кировке.

Также планируется встреча с обычным экскурсоводом. Даты пока неизвестны.

Отлить сталь, собрать танк и прорваться к рейхстагу

Бесплатно можно посетить выставку «Все, что было не со мною, помню» в парке «Россия – моя история», которая открылась накануне. Там можно увидеть мультсериал, посвященный героям Южного Урала, и фотозону «Танкоград – все для фронта, все для победы». Также на выставке работает VR-площадка.

– Надев шлемы виртуальной реальности, участники могут сварить броневую сталь на магнитогорском метзаводе и собрать танк КВ-1 на Челябинском Кировском заводе (ЧТЗ). И, прорвавшись к Рейхстагу, оставить там памятную надпись, – рассказал Игорь Белехов.

Похожие площадки работают в школах Челябинска, Карталинского и Кусинского районов, Трехгорном и парке «Притяжение» в Магнитогорске.

Из автополка в автопробег

В рамках акции «Бессмертный автополк» обычно автомобилисты клеят фотографии защитников родины на свои машины. А в этом году организаторы планируют что-то покруче:

– Хотим провести автопробег Челябинск–Магнитогорск. И на площадке у памятника «Тыл фронту» развернуть огромное знамя Победы.

Подробнее о том, как пройдет «Бессмертный полк» в этом году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бессмертный полк в Челябинске 9 мая 2023 года: как пройдет шествие в этом году

Сергей Безруков и Полина Гагарина выступят на концерте 9 Мая в Челябинске (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru