Прорваться к Рейхстагу и собрать танк: челябинцам предлагают заменить «Бессмертный полк» на аудиогида, VR-площадки и фотозону

в этом году будут необычные форматы: мультики про героев, аудиогиды и VR-площадки.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В этом году вместо шествия «Бессмертного полка» южноуральцам предлагают разместить фото защищавших Родину родственников в социальных сетях, на значках и задних окнах машин. Вместе с тем, будут и необычные форматы: мультфильмы про героев, аудиогиды и VR-площадки. Об этом КП-Челябинск рассказал региональный координатор общественного движения «Бессмертный полк» Игорь Белехов.
Каждый челябинец сможет сам сводить себя на экскурсию по Бульвару Славы. Аудиогид, который можно скачать на телефон, расскажет историю памятников и покажет две интересные сцены.
– 9 мая 1943 года – проводы добровольцев Уральского танкового добровольческого корпуса. А у стелы «Город трудовой доблести» можно будет увидеть сборку танка КВ-1 в цехах Челябинского тракторного завода, – отметил координатор общественного движения «Бессмертный полк» в Челябинской области Игорь Белехов в программе «Политсреда» на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).
Скачать бесплатный аудиогид может каждый. Для этого нужно просто подойти к стойке у памятника «Добровольцам-танкистам» на Кировке.
Также планируется встреча с обычным экскурсоводом. Даты пока неизвестны.
Бесплатно можно посетить выставку «Все, что было не со мною, помню» в парке «Россия – моя история», которая открылась накануне. Там можно увидеть мультсериал, посвященный героям Южного Урала, и фотозону «Танкоград – все для фронта, все для победы». Также на выставке работает VR-площадка.
– Надев шлемы виртуальной реальности, участники могут сварить броневую сталь на магнитогорском метзаводе и собрать танк КВ-1 на Челябинском Кировском заводе (ЧТЗ). И, прорвавшись к Рейхстагу, оставить там памятную надпись, – рассказал Игорь Белехов.
Похожие площадки работают в школах Челябинска, Карталинского и Кусинского районов, Трехгорном и парке «Притяжение» в Магнитогорске.
В рамках акции «Бессмертный автополк» обычно автомобилисты клеят фотографии защитников родины на свои машины. А в этом году организаторы планируют что-то покруче:
– Хотим провести автопробег Челябинск–Магнитогорск. И на площадке у памятника «Тыл фронту» развернуть огромное знамя Победы.
Подробнее о том, как пройдет «Бессмертный полк» в этом году.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бессмертный полк в Челябинске 9 мая 2023 года: как пройдет шествие в этом году
Сергей Безруков и Полина Гагарина выступят на концерте 9 Мая в Челябинске (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru