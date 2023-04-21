Сергей Безруков и Полина Гагарина выступят для челябинцев 9 мая. Фото: Борис КУДРЯВОВ / Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске на концерте, посвященном 9 Мая, выступят Полина Гагарина и Сергей Безруков. Услышать лучшие песни звезд можно будет на площадке перед Торговым центром (вход со стороны улицы Братьев Кашириных).

Вместе со звездами зрители гала-концерта «Стихи и песни Победы» будут вспоминать роль Челябинска в достижении Победы в Великой Отечественной войне.

– Со сцены будут вспоминать подвиги жителей Челябинска, которые во время Великой Отечественной войны работали в тылу, сохраняя множество предприятий и культурное наследие нашей Родины, – сообщили в пресс-службе «РМК», которая организовывает концерт.

«Стихи и песни Победы» начнутся в 19.00 с выступления народных коллективов. В 20.00 на сцену выйдет народный артист России Сергей Безруков с группой «Крестный папа». С 21.00 до 22.00 свои лучшие песни исполнит певица Полина Гагарина.

Под завершающие песни концерта начнется салют, который будет хорошо видно с этой площади.

Кстати, в 2021 году Полина Гагарина приезжала с концертом в Челябинск. Тогда случился казус: у певицы прямо во время выступления вылетело плечо. Надеемся, что 9 мая подобных ситуаций не возникнет.

А Сергей Безруков в декабре прошлого года заезжал в челябинский музей. Он посетил несколько залов, в том числе посмотрел и на метеорит.