По полочкам: как самозанятая из Челябинска развивает свое дело с помощью господдержки

Эльмира Сафина – организатор пространства. Чтобы стать профессионалом, девушка прошла не одно профильное обучение. А понять, как развивать свое дело и продвигать услуги, помог центр «Мой бизнес»: на старте самозанятая прошла курс в рамках программы Фабрика самозанятых «Мое дело».

Для Эльмиры научиться грамотно использовать пространство стало бытовой необходимостью, поскольку она многодетная мама. Разработав систему хранения вещей для себя, она не остановилась, а решила сделать из этого профессию – прошла специальный курс по организации пространства и проектированию «умной» мебели. Эти навыки позволили найти первых клиентов среди знакомых. Чтобы привлекать новую аудиторию и получать стабильный доход, нужно было продвигать свои услуги. Тогда Эльмира узнала о проекте Фабрика самозанятых «Мое дело» и прошла обучение по маркетингу.

«До этого никогда не погружалась в тему продвижения, можно сказать, вся информация была для меня новой. Главное, что полученные знания я применяю до сих пор. Сам проект – это не только про обучение, это еще и про активное сообщество, где ты приобретаешь дополнительные навыки, можешь выйти из зоны комфорта, наладить деловые контакты и получить поддержку. Именно здесь отчётливо оформилась идея о создании компании, соединяющий в себе услуги клининга и организации пространства. Уже после Фабрики самозанятых я прошла еще одно обучение в центре «Мой бизнес», интенсив «Самозанятые.PRO», где получила комплексное понимание ведения деятельности, и сама для себя определила дальнейший путь развития», – комментирует Эльмира Сафина, самозанятая.

Фабрика самозанятых «Мое дело» – программа центра «Мой бизнес», где каждый желающий может зарегистрироваться в качестве самозанятого, получить востребованную профессию и сделать первые шаги в бизнесе. В этом году очные курсы стали доступны не только для жителей Челябинска и Магнитогорска, но и для самозанятых Кыштыма, Сатки и близлежащих городов.

«Среди направлений в новых городах – фотограф, кондитер, пошив худи и брюк, парикмахер, косметик-эстетист, бровист. Также продолжает действовать онлайн-обучение от Skillbox, которое будет актуально для жителей всего региона. Обязательное условие – регистрация в качестве самозанятого. Каждый участник дополнительно проходит вводный курс по применению налога на профессиональный доход, может воспользоваться консультацией юриста и бухгалтера, а также получает доступ к комплексной государственной поддержке», – комментирует Ольга Третьякова, контент-директор центра «Мой бизнес».

Ознакомиться с полным перечнем направлений в каждом городе и зарегистрироваться на обучение можно на сайте самозанятые74.рф, выбрав необходимое значение графы «ваш город».

Программа реализуется при содействии регионального Минэкономразвития.

Получить более подробную информацию о мерах государственной поддержки для малого и среднего бизнеса Челябинской области можно также на сайте или по единому номеру института развития 8-800-350-24-74. Очные консультации проводятся по следующим адресам: - г. Челябинск, ул. Российская, 110, к.1, (2 этаж) - г. Магнитогорск, пр. Ленина, 70 (3 этаж) - г. Златоуст, пр-кт им. Ю.А. Гагарина, 3 мкр, д. 43 (3 этаж) - г. Кыштым, ул. Калинина, д. 201 (3 этаж) - г. Южноуральск, ул. Космонавтов, д.13 - г. Миасс, ул. Романенко, 50 (1 этаж) - г. Карталы, ул. Пушкина, д. 15/4 - г. Сатка, ул. Ленина, д.1 - г. Верхний Уфалей, ул. Ленина, д.129

Работа центра «Мой бизнес» осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

На правах рекламы, ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ – ЦЕНТР «МОЙ БИЗНЕС», erid: LjN8KbdTA