В Курганской области из-за природного пожара в деревне Логоушка погиб человек

В деревне Логоушка от огня уже пострадали 76 строений. Фото: МЧС России

Крупный природный пожар в Кетовском районе Курганской области привел к гибели человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

— При разборе завалов в деревне Логоушка обнаружен один погибший, — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

В настоящий момент в тушении пожара принимают участие более 180 человек и 46 единиц техники. К месту ЧП был направлен самолет Ил-76 МЧС России.

Общая площадь пожара уже достигла шести тысяч квадратных метров. В деревне Логоушка от огня пострадали 76 строений. Жителей населенного пункта эвакуируют на автобусах в село Лесниково. Для них оборудуют пункт временного размещения в санатории-профилактории курганской сельскохозяйственной академии.

Сейчас на территории Кетовского района и Кургана введен режим ЧС. По словам губернатора Вадима Шумкова, там наблюдается очень сложная ситуация.

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