Послушал сотни голосовых от Блиновской, а толку никакого: изнанка знаменитого марафона желаний

Проверяем эффективность марафона от Елены Блиновской Фото: Иван МАКЕЕВ

Два года назад журналист КП-Челябинск засомневался в эффективности «Марафона желаний» Елены Блиновской и прошел его, чтобы проверить наверняка. Для этого даже пришлось выбросить из дома десятки вещей. Тогда с помощью кураторов он составил список из 10 желаний. Пришло время проверять, какие сбылись, а какие так и остались мечтами.

ВЫБРАСЫВАЙ ВЕЩИ ИЗ ДОМА

— Когда я подал заявку на участие в марафоне, меня добавили в чатик в мессенджере. Там было несколько сотен человек, большинство из которых — ожидаемо женщины. Ну, надо же им как-то коротать время, пока мужья зарабатывают деньги. В чатик постоянно прилетали голосовые сообщения от Блиновской, в которых она болтала не по делу. Рассказывала истории из своей жизни — меня спасла лишь возможность ускорять всю эту болтовню.

Первым заданием было выбросить из дома 60 вещей. Что? И сколько у меня в итоге останется? Минус пятьдесят? К счастью, считались всякие мелочи типа чека из магазина или скрепки под плинтусом. Так я избавился, например, от транспортира, который почему-то валялся у меня дома. В общем, провел генеральную уборку благодаря Блиновской, и на том спасибо.

ХОЧЕШЬ ПИЦЦУ — ПРЕДСТАВЬ, ЧТО УЖЕ ПОЕЛ

Потом надо было составить список желаний. Причем особо не задумываться — первое, что приходит на ум. Я хотел пиццу, но за ней достаточно было спуститься в ресторанчик возле дома. Поэтому Вселенную я попросил о чуть более сложных вещах. Отправил перечень хотелок некому куратору, который и начал корректировать мои желания.

Во-первых, отовсюду нужно было убрать частицу «не». А то Вселенная — дама капризная. Неправильно поймет и развернет свой конвейер по исполнению желаний. Во-вторых, нужно было описать желание так, чтобы в нем не были задействованы другие люди. Хочешь жениться на Дженнифер Лоурес? Молодец. А ее кто-нибудь спрашивал? Так что в топку твое желание.

В-третьих, формулировка должны быть такая, словно желание уже сбылось. Для этого нам прислали буквально час голосовых Блиновской на тему медитации. Чтобы мы точно настроились на нужный лад и почувствовали, как все наши мечты осуществились. Писать надо было примерно так: «26 января 2023 года я сижу довольный, поевший пиццу».

После еще нескольких корректировок кураторы приняли мой список и направили на суд Вселенной. А потом предложили пройти остальные этапы марафона, но уже за денежку. От этой перспективы я отказался, и так понадеявшись на Вселенную. И вот, спустя два года, я могу увидеть, что же сбылось из моего списка.

ЧТО СБЫЛОСЬ?

Список я нарочно сделал разношерстным: здесь и простые, и труднодостижимые желания.

1. 25 апреля 2023 года я играю в FIFA 23 на своей игровой приставке Playstation 5.

Да, очень хотел купить себе приставку, и купил! Правда, не Playstation, а XBOX, потому что в итоге она мне пригляделась больше. Так что считаю это желание исполненным, даже в сроки уложился.

2. 17 декабря 2022 года я гуляю в парке со своей собакой породы корги.

А вот здесь дедлайн уже бессовестно сгорел, и никакой собаки у меня нет. Зато переехал в дом, где у соседей есть аж два корги. Считается?

3. 16 июня 2023 года я пересматриваю фотографии со своей поездки в Италию и вижу снимок с площади в Ватикане.

Ну... В принципе, полтора месяца у меня еще есть. Но боюсь, что для поездки в Италию придется погрязнуть в кредитах, так что желание считаю проваленным. Кстати, если бы я заплатил и вписался в расширенную версию марафона, стал бы участником некой лотереи. В случае выигрыша мне обещали путевку в Рим. Лишь бы не на «Майбахе» Блиновской...

4. 26 мая 2023 года я сижу на футбольном стадионе и своими глазами вижу финал Лиги Чемпионов.

По дате я промахнулся, и финал фактически пройдет 10 июня в Стамбуле. Билетов уже не достать, так что максимум могу прийти на трибуну какого-нибудь стадиона и включить трансляцию на смартфоне. А что, как сформулировал, так и получил.

5. 20 декабря 2021 года я сижу за своим новым ноутбуком и пишу музыку.

Не помню, что делал 20 декабря, но вполне возможно, что писал музыку. Правда, ноутбук у меня все тот же, старенький и хрипящий. В этом году точно надо обновить.

6. 20 августа 2021 года я еду по тротуару на своем электросамокате, радуясь вечерней погоде.

В том году я вовсю гонял на арендованных электросамокатах, так что желание мое отчасти сбылось. А вот покупка своего — нет. Я передумал и пришел к тому, что гораздо выгоднее изредка брать его на улицах города.

7. 4 июля 2024 года я бегу с мячом по футбольному полю, обыгрываю несколько соперников и забиваю гол.

Тут надо объясниться: у меня травмировано колено, и в футбол не могу играть уже последние 6 лет. Так получилось, что с детства он был моей самой большой страстью, которая теперь стала недоступна. Чтобы вернуться, надо сделать сложную операцию и пройти долгое восстановление... Эх, пока это так и остается в мечтах.

8. 20 февраля 2022 года я смотрю на свою новую татуировку и думаю, какую сделать в будущем.

Сбылось! И даже по срокам все совпало — новую я сделал в декабре 2021 года. А других идей уже навалом. Может, и в этом году дополню татуировочную галерею на своем теле.

9. 27 марта 2024 года я играю на барабанах на концерте под восторженные возгласы зрителей.

Музыка — еще одна моя страсть. С детства учился играть на клавишах, потом освоил гитару, а вот барабаны... По факту, надо просто освободить время, поднять задницу с дивана и пойти учиться. Вселенная, помогай!

10. 25 октября 2023 года я захожу в Spotify и вижу, что мой музыкальный альбом набрал больше миллиона прослушиваний.

Стриминговый сервис Spotify теперь ушел из России, и я не могу в него даже просто зайти. Чего уж говорить о миллионе прослушиваний на моем не написанном альбоме. Хотя, полгодика в запасе еще есть.

Что мы имеем? Сбылись только два желания из десяти: покупка игровой приставки и новая татуировка. На мой взгляд, это самые простые из списка. Осуществил бы я все это без помощи Блиновской? Думаю, что да. На ум приходят строчки одного современника: «Как жаль, что, кроме мечты и аффирмаций, надо работать». Было бы здорово поместить эту цитату на какой-нибудь баннер «Марафона желаний». Чтобы участники сильно уж на Вселенную не надеялись.

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