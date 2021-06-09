«Выбросил из дома десятки вещей»: как челябинец проходил «Марафон желаний» и составлял список

Чтобы список желаний исполнился, его нужно правильно оформить Фото: Анастасия ОСИПОВА

Когда у человека появляется много свободного времени, в голову залезают самые дурацкие мысли. Не знаю, насколько эта идея была дурацкой, но мне захотелось проверить «Марафон желаний» Елены Блиновской, который очень хорошо распиарен в Интернете. Люди пишут, что после него сбывается буквально все загаданное, чуть ли не магическим образом. Ну что ж, пришла пора проверить марафон на себе: вдруг сработает?

Сразу скажу, что к идее проходить марафон желаний я отнесся двояко. Помню, как посмотрел фильм «Пока не сыграл в ящик», где главные герои составили список из сотни дел, которые они обязаны успеть сделать прежде, чем умрут. Вдохновившись, я начал писать свой, но застрял где-то на седьмом пункте. Бумажку положил в какую-то тетрадь и забыл про нее, пока не обнаружил случайно, спустя несколько лет: все указанные пункты сбылись. Поэтому сомнений в том, что вселенная слышит наши желания, у меня нет. Просто вряд ли есть какой-то особый секрет, чтобы желания наверняка сбылись или наоборот.

Тем не менее, я подал заявку на участие в марафоне, и меня добавили в какой-то чатик в мессенджере. Ну как, чатик, скорее канал, куда пересылаются сообщения с инструкциями. Там было около 250 человек, значительная часть из которых — женщины. Наверное, им нужно как-то коротать время, пока мужья зарабатывают деньги. Начали приходить задания, и первое, что сразу бросилось в глаза и уши — Блиновская любит поболтать не по делу. Голосовые сообщения в сумме длятся около часа, а нужной сути из них — десять минут. Куча историй за жизнь и всяких отвлеченных тем. Если бы нельзя было ускорять эти сообщения, я бы не выдержал все это слушать.

Пришло первое задание, от которого я немножко, так скажем, удивился. Перед составлением списка желаний надо было выбросить из дома 60 вещей. Что?! И сколько у меня останется вещей? Минус пятьдесят? Благо, что в расчет шли любые мелочи, и даже какая-нибудь валяющаяся скрепка или чек из магазина шли в урну. Помните недавнюю историю, как житель Магнитогорска выбросил из окна всю свою квартиру, в том числе и сотню тысяч рублей? Видимо, он ответственно подошел к марафону и решил пройти его на максимальном уровне сложности.

Как ни странно, особого сожаления во время такой внеплановой уборки я не испытал. Появлялись мысля а-ля «блин, а вдруг пригодится», но давно надо было избавиться от транспортира. Серьезно, у меня дома был транспортир. Наверное, хранил его, чтобы высчитать, под каким углом он полетит в мусорку.

С заданием справились, так что загадывать чистоту в доме уже не нужно. После этого надо было составить список из десяти желаний, особо не задумываясь о них. Просто, что первое приходит в голову, то и писать. В тот момент я хотел пиццу, но просить об этом вселенную было бы слишком мелочно, поэтому я все-таки немного поразмыслил и написал, что я хочу. Эксперимента ради я загадал разноплановые желания. Какие-то можно осуществить, если немного поднапрячься, а другие больше похожи на мечты: там было и заиметь игровую приставку, и сходить на финал Лиги Чемпионов по футболу и выпустить музыкальный альбом, который наберет миллионы прослушиваний.

Я отправил и стал ждать обратной связи, но когда она пришла, услышал нечто другое. Был ли это администратор или сама Блиновская, но у меня спросили, почему на моем аккаунте в мессенджере нет аватарки. Дескать, это тоже говорит о моем отношении к жизни, и мне стоит задуматься над этим вопросом, и что из-за отсутствия аватарки много возможностей проходит мимо меня. В тот момент я прислушался к своему сердцу и понял, что просто не хочу ставить аватарку. По желаниям сказали, что у меня все окей, только надо бы убрать всякие слова с негативным окрасом и частицами «не». А то вселенная их увидит и развернет свой конвейер исполнения желаний в другую сторону.

Потом началось второе задание, где нужно было найти внутри себя страхи и выписать их. Отмазка по типу «я ничего не боюсь» здесь не работает, их надо искать, и сделать это оказалось гораздо проще, чем я предполагал. Я тоже думал, что для достижения всех этих желаний у меня попросту нет возможности, а страхи тут ни при чем, но они просто незаметно затаились и действительно могут стать преградой на пути к мечтам. Отправлять список страхов было не обязательно, нужно лишь честно выполнить задание и все.

Завершающим заданием в бесплатной неделе стало очередное редактирование списка с таким посылом, как будто желание уже сбылось. Для этого нужно было настроиться на нужный лад (Блиновская даже записала голосовое сообщение с инструкцией, все звучало как на сеансе медитации). Надо почувствовать, что все уже осуществилось, и написать какую-то дату, например, «26 января 2023 года я сижу довольный, поевший пиццу». Пожалуй, это было самое приятное задание, потому что некоторые желания получается максимально прочувствовать и представить. Наверное, это были самые заветные и искренние мечты.

Совпадение или нет, но после марафона можно сказать, что одно желание у меня сбылось. Я написал, что хочу купить электросамокат, а в итоговом варианте это звучало как «20 августа 2021 года я еду по тротуару на своем электросамокате, радуясь чудесной вечерней погоде». Буквально через неделю после этого в Челябинске появился шеринг самокатов, и уже целый месяц я по вечерам езжу на них с работы домой. Да и с Лигой Чемпионов получилось вот как: через пару недель мне удалось купить билет на матч чемпионата Европы по футболу, который в этом году пройдет в Санкт-Петербурге. Не финал ЛЧ, но попасть на этот турнир я тоже очень хотел, и уже отчаялся, что не смогу найти билеты, как вдруг все удачно сложилось. Возможно, я накручиваю, и марафон тут не играет роли, но проверить наверняка мы уже не сможем. Случилось и случилось.

После этого мне предложили продолжить марафон, но уже за деньги. Я отказался, поскольку мне кажется, что сам принцип загадывания этих желаний несложный: надо просто загадывать максимально точно, избегая двойных смыслов, отрицательных формулировок и негативных слов — собственно, это я понимал еще до участия здесь. Я решил дать вселенной время на исполнение моих «хотелок» и не засовывать все желания в 2021 год. Дата исполнения последнего из этих десяти в моем списке — 4 июля 2024 года. Посмотрим, насколько быстро все исполнится, и исполнится ли.

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