«Все болит, спит по два часа»: как себя чувствует пенсионерка, избитая неадекватом в Челябинске

Женщина почти не пьет обезболивающие. Фото: предоставлено "Комсомолке".

Жительница Челябинска, жестоко избитая возле администрации Курчатовского района, все еще не может оправиться от побоев. Как рассказала КП-Челябинск дочь пострадавшей, женщина пьет всего по одной таблетке обезболивающего в день. Больше – нельзя из-за проблем с кишечником и перенесенных операций. Поэтому болит у нее все.

– У мамы все болит. Первые дни только голова, рука. Вчера заболела спина, плечо. Видимо, шок отходит. Голова болит постоянно. Спать не может толком. Не только из-за болей, но и из-за стресса. Спит по два часа, – рассказала Ольга, дочь пострадавшей женщины.

Ранее женщина побывала на рентгене, где ей диагностировали перелом пальца. Также у нее множество ушибов – псих бил прямо в лицо, отчего пенсионерка жестко упала.

Задержали 32-летнего мужчину по имени Алексей, представившегося «тиктокером» позднее. Он прогуливался по ТРК «Родник». Как сообщил КП-Челябинск сотрудник одного из магазинов Виталий, который помог задержать Алексея, подозреваемый, вопреки поступившей ранее информации, ничего не крал. Он прогуливался по комплексу, озираясь по сторонам.

Задержанному 32 года. Фото: Соцсети

– Я с утра видел видео. Потом заметил его в ТРК. И по нему сразу ясно, что он душевнобольной. Пальцем его не тронул, никак не воздействовал физически. Вызвал полицию. Его заковали в наручники и вывели. Сейчас пишут, что он что-то украл – это не так, и никого он здесь не терроризировал, – объяснил Виталий.

Сейчас Алексей задержан. В ближайшее время для него будет избрана мера пресечения. На «тиктокера» заведено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений). Доклад по ситуации потребовал Председатель СК России Александр Бастрыкин.

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