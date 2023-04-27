Челябинец жестоко избил пенсионерку посреди улицы

Мужчина набросился с кулаками на беззащитную бабушку

Челябинец со злобой набросился на бабушку и жестоко избил ее. Все произошло посреди улицы, прямо у дверей администрации Курчатовского района.

«Широкому» мужчине не хватило места на тротуаре и он толкнул локтем пожилую женщину, мимо которой проходил. А после развернулся и нанес ей жестокие удары кулаками по голове. Старушка упала и пыталась закрыться руками, но даже это не остановило нападавшего. А потом он просто ушел.

Пострадавшую 71-летнюю пенсионерку уже опросили, теперь оперативники, участковые и отряды патрульно-постовой службы ищут горе-боксера. О состоянии пострадавшей в соцсетях рассказала ее дочь:

— У нее все болит. И так нехорошо со здоровьем, теперь будем следить, контролировать, не дай бог что.

А на выходных в Челябинске после конфликта с охраной избили гостей ночного клуба Doski.

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