Очаг возгорания находится на берегу реки Миасс. Фото: читатель КП

В Челябинске на берегу реки Миасс случился сильный пожар. Наши читатели в эти минуты присылают фотографии и видео происшествия. Судя по кадрам, загорелась растительность неподалеку от строящейся арены на Университетской Набережной.

Столб дыма поднимается высоко вверх и накрывает ближайшие дома. В домовых чатах жители переживают, что оставили окна открытыми, и теперь их квартиры пропахнут дымом.

Фото: читатель КП

Фото: читатель КП

На месте уже работают пожарные. Официальная информация от МЧС появится позже.

Обновлено 14:40.

В МЧС рассказали, что горит трава и камыш на пересечении Универитетской Набережной и улицы Академика Королева. Площадь пожара составляет около 500 метров.

— На месте работают 3 автоцистерны, одна единица техники от лесничества. Угрозы объектам нет, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Неподалеку от очага возгорания находится детский сад № 250. В администрации учреждения нам рассказали, что эвакуировать детей нет необходимости, окна закрыты, и дым не чувствуется.

Новость дополняется.

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