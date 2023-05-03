Из-за пожара на Университетской Набережной в челябинском детском саду отменили вечернюю прогулку

Трава и камыш загорелись на берегу реки Миасс. Фото: читатель КП

Из-за пожара на Университетской Набережной в детском саду № 250 отменили вечернюю прогулку. Об этом КП-Челябинск сообщили сами родители. Воспитатель прислала в общий чат сообщение, в котором рассказала о причинах:

— В связи с возгоранием сухостоя на берегу реки Миасс вечерняя прогулка будет отменена, ввиду задымления воздуха.

Напомним, пожар случился днем 3 мая на берегу реки Миасс. Ближайшие многоэтажные дома заволокло дымом, на месте все еще работают сотрудники МЧС. По данным ведомства, угрозы строениям нет, горит трава.

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