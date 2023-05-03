Zaraботал: смотрим ассортимент и цены в магазине Maag, который пришел на смену бренду, покинувшему Россию

Признавайтесь, мужчины, захотелось надеть белые шорты с синим пиджаком? Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Магазины компании Inditex в Челябинске, как и во всей России, закрылись весной 2022 года. А это Zara, Bershka, Stradivarius и Pull&Bear – целый пласт масс-маркета. Чуть позже бизнес в стране перекупила корпорация, зарегистрированная в Дубае. Легким движением руки сменились названия, и вот – популярные магазины вновь открывают свои двери, пусть и с другими вывесками и ярлычками на одежде. Журналист КП-Челябинск побывал в Zara, которая теперь стала Maag, оценил ассортимент и узнал, что делали сотрудники, пока вещи были «под замком».

Zara долгие годы была любимым магазином одновременно и модников, и «блатных» пацанов, и девушек с тысячами подписчиков в запрещенных соцсетях. Цены там были чуть выше, чем в остальном масс-маркете, но гораздо ниже, чем в брендовых магазинах, не говоря уже о люксовом сегменте. Вещи, обычно сшитые по модным трендам, особым качеством не выделялись, но стильный образ собрать можно было легко. Наверное, в этом удобстве и было главное преимущество «Зары» - бери любой набор вещей и, скорее всего, финальный лук будет хорош. Не удивительно, что многие и начали посыпать голову пеплом, как только магазин закрылся. Мол, как мы теперь без актуальных брюк, футболок с концептуальными принтами и свитшотов на пару стирок. Но прошел год и, кажется, никто не умер.

Пока в ассортименте в основном базовые вещи. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Первая мысль, которая возникает на входе в новый магазин Maag в ТРК «Родник» – ничего не изменилось. Тот же ремонт, те же стеллажи, так же висят и лежат вещи. Даже продавщицы так же будто подобраны по модельной внешности и одеты в черные брючные костюмы. Но, приглядевшись, понимаешь, что ассортимент пока не тот. Большинство вещей совсем базовые, даже скучные. Нет ярких цветов и экспериментальных моделей. Все очень усредненное. Цены же будто сохранились. Около двух тысяч за футболку, три-четыре за брюки и джинсы, четыре-шесть за куртку или пиджак.

– Базу больше всего покупают. Она всем нужна и ее легче продать, чем акцентные вещи. Для старта, конечно, выгоднее начать с базы, а потом уже начинать что-то такое интересное выпускать, – объяснила логику компании бывшая сотрудница магазина.

Надпись на этикетке на русском. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Говоря о сотрудниках – целый год работники Zara находились в «режиме простоя», который ввела компания. Им платили две трети от среднего заработка, чтобы, когда магазин откроется, сразу же вывести опытный персонал. Кого-то это не устроило и они уволились, а кто-то дождался возвращения на рабочее место.

– Нет, мы новые сотрудники, – признаются девушки из Maag в «Роднике».

Забавная деталь – надписи на ярлычках теперь на русском. Так и написано «сделано в Пакистане» или «сделано в Турции». Свой рынок производители знают и модничать с английским не пытаются.

Покупателей в рабочее время буднего дня было совсем не много. Пара человек зашла, прогулялась и вышла. При мне девушка фотографировала товары и отправляла их парню, будто опасаясь, что сейчас не возьмешь и все, магазин опять закроется. Еще одну женщину встретил на выходе.

Часть магазинов дожидаются своей очереди на открытие. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

– Знаете, цены кусаются, а интересного для себя пока ничего не нашла. На выходных с дочкой приду. Может, ей чего захочется, – призналась женщина.

Еще открылся женский магазин Vilet вместо Stradivarius. На очереди наш ответ Bershka – Ecru и Dub за Pull&Bear. В общем, радуйтесь, модники. Без вещей вы не останетесь. Зря год назад так паниковали.

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