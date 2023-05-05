«Тебе просто мужика надо»: вышедшую на пикет феминистку облили клеем

Чего ожидала девушка, начиная акцию на месте, где недавно убили подростка? Фото: Женщина может! / vk.com

Фем-активистка из Челябинска устроила перфоманс в парке имени Тищенко на ЧМЗ. Возле фонтана девушка поставила стол, куда положила листы с предложениями поддержать ее или поставить на место. Рядом реквизиты карты для денежных переводов, а также молоко, яйца, помидоры и клей ПВА – чтобы противники акции смогли на месте унизить девушку. И в ход пошло все.

– В руках я держала плакат «Покажи отношение своего народа к феминизму». В этом и заключалась идея моей акции, моего одиночного пикета: в том, чтобы люди продемонстрировали свое личное отношение к тому, за что мы боремся, – объяснила цель акции сама челябинка.

Фото: Женщина может! / vk.com

Почти сразу к активистке подошла компания подростков. Парни начали насмехаться над ней и кривляться. Один взял яйцо и разбил его о голову девушки, другой облил ее стоявшим на столе молоком. Больше всех отличилась проходившая мимо дама, которая взяла тюбик ПВА и выдавила клей на голову акционистке.

– ЧОПовцы приехали через 10 минут, они вызвали полицию. Большинство времени передо мной стояла машина ЧОПа, которая сама и привлекала больше внимания, – рассказала активистка.

Прохожие, по словам активистки, реагировали на акцию грубостью. Звучали фразы «Тебе просто мужика надо», «феминистки – обиженные жизнью и вообще секта». Но нашлись и люди, которые отправили пожертвования, обняли девушку и озвучили поддержку.

Фото: Женщина может! / vk.com

Плакат порвал взрослый мужчина. Активистка его склеила и продолжила стоять. Потом его окончательно отобрали, а стол унесли. Феминистка признается – разревелась у всех на глазах из-за обиды. Потом успокоилась и продолжила выкрикивать лозунги. Отметим, что администрацию парка о таком перфомансе никто заранее не предупредил. Поэтому вызов охраны, а затем и полиции – были вполне ожидаемы. Корреспондент КП-Челябинск связался с активисткой, чтобы получить комментарий по всей ситуации, но девушка не стала отвечать.

К слову, акция прошла на месте, где неделю назад убили 17-летнего подростка. У парня начался конфликт с неформалом, который ударил его ножом.

Месяц назад в Госдуму внесли законопроект о признании феминизма экстремистской идеологией.

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