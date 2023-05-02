«Нож попал в бедренную артерию»: стали известны подробности убийства 17-летнего подростка в парке Тищенко

Убийство подростка случилось в Металлургическом районе Челябинска. Фото: соцсети

Стали известны подробности убийства 17-летнего подростка в челябинском парке Тищенко. По данным источника КП-Челябинск, конфликт завязался в ночь на 30 апреля между несколькими молодыми людьми. В ходе драки 21-летний парень схватился за нож и ударил подростка. Лезвие попало в бедренную артерию, из-за чего пострадавший потерял много крови.

— Насколько я знаю, он подошел к троим парням и начал до них докапываться из-за внешнего вида, — рассказал инсайдер, знакомый с погибшим. — Завязалась драка. Один из парней упал на асфальт и достал нож из кармана для самозащиты. Пырнул ножом в бедро. После этого те трое убежали, а ему кто-то вызвал скорую помощь.

Так теперь выглядит брусчастка в парке Тищенко. Фото: соцсети

Как рассказал наш источник, пострадавшего повезли в больницу на улице Румянцева, доставили уже в состоянии комы. Из-за сложностей с документами его согласились принять бесплатно на три дня, дальше — только платно. Близкие организовали сбор средств, чтобы продлить пребывание в больнице, но вечером 1 мая у подростка остановилось сердце.

КП-Челябинск стало известно, что погибший был студентом Уральского регионального колледжа. Учился на специальности правоохранительная деятельность.

Погибший (первый справа) с одногруппниками в колледже. Фото: соцсети

Парня, который был с ножом, задержали в тот же день. Он сидел в квартире на улице Дегтярева. Сейчас его закрыли в СИЗО, возбуждено уголовное дело.

Другие участники драки. Фото: соцсети

Напомним, меньше месяца назад зарезали еще одного 17-летнего подростка возле ТРК «Космос». По данным следствия, несколько человек избили школьника, а затем один из них достал нож и дважды пырнул парня.

В итоге челябинец скончался, а участники убийства пытались скрыться. На данный момент в СИЗО находятся семеро подозреваемых, некоторые из них несовершеннолетние. На заседании по мере пресечения отец обвиняемых не сдержался и расплакался.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.