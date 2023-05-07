Помогли знания немецкого и астрономии: как челябинец в 18 лет стал командиром «Катюши» и брал Берлин

Григорий Иванович Ваганов - кладезь историй о войне. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Григорию Ваганову в этом году исполняется 99 лет. Совсем еще мальчишкой он попал на фронт добровольцем и дошел до самого Берлина. Когда закончилась война, стал работать в уголовно-исполнительной системе – в Управлении исправительно-трудовых учреждений Челябинской области. Накануне 78-ой годовщины Дня Великой Победы фронтовик рассказал свою историю КП-Челябинск.

Возможность услышать истории военных лет из первых уст живого свидетеля страшных испытаний представилась журналисту "Комсомолки". Фото: ГУФСИН по Челябинской области

В преддверии праздника у ветерана невероятно плотный график, расписанный по минутам – посетить общественные мероприятия, пообщаться с журналистами, принять поздравления и рассказать молодому поколению о фронтовых годах, подвигах и победе. По этому случаю Григория Ивановича пригласили на праздник в ГУФСИН. Там фронтовик работал с 1969 года. Восемь лет курировал культурно-массовую и физкультурно-спортивную работу среди сотрудников и спецконтингента, ушел в отставку в звании подполковника внутренней службы.

Гостя офицеры встречали со всеми почестями, исполнив для ветерана военные песни и вручив подарки.

Григорий Иванович Ваганов был рад теплому приему офицеров ГУФСИН. Фото: ГУФСИН по Челябинской области

– 9 мая – святой день. В нашей стране нет ни одной семьи, которая бы не понесла потерь в военные годы. Этот день объединяет нас всех и напоминает о том, какой ценой досталась эта победа. Наш долг – помнить о погибших воинах, любить и уважать ветеранов, благодаря которым мы сейчас живем, – отметил врио начальника ГУФСИН по Челябинской области Сергей Бульчук.

Показали миру силу духа и любви к Родине

У Григория Ивановича нескончаемый кладезь историй, которые несут в себе не только печаль и грусть, но и учат мудрости. Каждый год Великой Отечественной войны он помнит в мельчайших подробностях и трепетно хранит воспоминания о подвигах и людях, которые плечом к плечу ковали победу.

Война застала Григория Ивановича 17-летним мальчишкой. Не раздумывая, он поступил на учебу в знаменитое Первое Гвардейское Краснознаменное артиллерийско-минометное училище имени Л. Б. Красина. Там готовили командиров для секретных в то время легендарных «Катюш». Когда полыхнула битва под Сталинградом, в училище прибыли военные – набирать защитников города на Волге. Добровольцами хотели быть все.

– Генерал сказал мне: «Ты маленький, тебе еще надо подрасти и набраться мужества». Из числа курсантов училища отобрали тогда самых взрослых и сильных, а младших оставили доучиваться и сил набираться, – вспоминает ветеран.

В 1942 году Григорий Иванович ушел на фронт и сразу же стал командиром расчета, ведь знал немецкий язык, математику, топографию и даже астрономию. Эти знания помогали правильно рассчитать траекторию снарядов, чтобы они попадали точно в цель. Он был самым молодым среди своих солдат, но при этом нес ответственность за их жизнь.

Первый свой бой 18-летний мальчишка, командир «Катюши», принял под Киевом, тогда то и получил за свой снайперский залп, первую медаль из рук генерала прямо на поле сражения.

Григорий Иванович воевал на Украине и в Беларуси, участвовал в Курской битве, освобождении Польши, Германии – Шепланке, Кенигсберг, Зееловские высоты, Альтодер, Нойхорберг. Принимал участие фронтовик и во взятии Берлина.

– Мы хотели взять Берлин сходу. Но он был сильно укреплен. Немцы готовились нас встретить. Жуков предложил обмануть их и начать атаку не утром, а ночью. Но немцы были хитрые, отразили атаку. Тогда много людей наших погибло. Решили обойти Берлин с севера. Подошли к пригороду Бернау, там немцы на вокзале укрепились. Я дал туда несколько ракет. Решил потом забежать на вокзал, осмотреться и услышал детский плач, – рассказывает Григорий Иванович.

Увидев маленькую девочку, сердце командира «Катюши» екнуло. Он не смог оставить ее одну, без родителей, на верную смерть, поэтому взял с собой, а позже, проезжая мимо церкви, передал ребенка с рук на руки священнику.

Когда вышестоящий командир приказал «Катюше» дать залп по Рейхстагу, Ваганов воспротивился этому.

– Жуков говорил: «Кто распишется на Рейхстаге, тот поедет домой к маме на целый месяц». Это было дороже всякого ордена, поэтому все стремились попасть туда. Когда я взглянул в стереотрубу, оказалось, что наши бойцы уже занимают первый этаж здания. Командир вовремя понял свою ошибку и успел отменить приказ, – вспоминает ветеран.

Завершил войну Григорий Иванович Ваганов в звании старшего сержанта. А на его груди с тех пор блестят медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За освобождение Белоруссии», «За взятие Берлина», медаль Жукова, Орден Отечественной войны II степени.

На груди ветерана почетные медали. Фото: ГУФСИН по Челябинской области

День Победы фронтовик вспоминает с особой радостью.

– 9 мая нам сказали «Ребята, война закончилась». Мы полог расстелили, жареных поросят поесть выставили – с поместья подвезли, нам дали по полной фляжке водки. На правах командира я произнес первый тост за то, чтобы третьей мировой войны не было 50 лет. В этот день наш народ показал всему миру силу духа и любви к Родине, мужество, стойкость. Мы можем не только защищаться, но и добиваться победы, – говорит он.

Сейчас Григорий Иванович видит свою миссию в том, чтобы донести до молодого поколения правду о войне, поэтому регулярно встречается с молодежью, занимаясь нравственно-патриотическим воспитанием.

– Хочу сказать молодым людям: будьте всегда благожелательными. Несите в мир добро, благополучие и покой. Я всегда отвечал добром на добро. Заботьтесь о своем здоровье – не имейте вредных привычек, делайте зарядку по утрам, бегайте, занимайтесь спортом. Эти принципы помогут вам в жизни, – дал свое напутствие бравый ветеран.

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