В Челябинской области сняли масштабный патриотический клип «Эй, ухнем» с участием тысячи жителей

В съемках приняли участие около 1000 жителей региона. Фото: Ирина Текслер/vk.com Фото: кадр с видео

Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер представила клип на народную песню «Эй, ухнем», снятого ко Дню победы. Видео вместе она опубликовала на своей официальной странице ВКонтакте.

Главная вокальная партия была отдана артисту челябинского театра оперы и балета, солисту Артуру Садикову. Вместе с ним «Эй, ухнем» исполнили мужской состав Челябинского камерного хора имени Михальченко, мужской состав хора Челябинского театра оперы и балета, коллектив Государственного русского народного оркестра «Малахит».

Отдельные эпизоды клипа были сняты на военном аэродроме, в поле, на металлургическом заводе, в храме, на станции скорой помощи, на ледовой арене. Самая масштабная часть съемок прошла в Магнитогорске. У подножия знаменитого памятник «Тыл-фронту» собрались около 1000 человек — хор, курсанты учебного военного центра и простые горожане, которых Ирина Текслер приглашала для участия в съемках.

— В съемках приняли участие обычные люди — жители области, все герои в клипе — работники своей профессии, в флешмобе приняли участие жители всего Южного Урала! — написала Ирина Текслер. — Огромное спасибо магнитогорцам, которые пришли на съемку на священный монумент «Тыл-фронту».

Ирина Текслер стала автором идеи клипа и сценария, клип снят основанным ею «Фондом 2020» при поддержке Министерства культуры Челябинской области. Супруга губернатора также поблагодарила за помощь военный учебный центр ЮУрГУ и медиацентр МГТУ им. Г. И. Носова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru