В Кургане отменили парад Победы и салют из-за гибели людей во время природных пожаров

Фото: правительство Курганской области.

В Кургане из-да гибели людей во время природных пожаров отменили Парад Победы и салют, которые должны были пройти 9 мая. Такое заявление сделал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

— Пожары принесли беду, на них погибли люди, — сообщил в своем телеграм-канале глава региона. — Мероприятия 9 мая пройдут в усеченном формате. Прошу понять нас правильно.

9 мая в Кургане будут работать только концертные площадки.

Между тем, глава МЧС России Александр Куренков, который работает сегодня в Курганской области, сообщил, что угрозы населенным пунктам от пожаров больше нет. Пожарные отстояли 10 000 жилых домов в 6 населенных пунктов.

В спасении принимали участие самолеты ИЛ-76 и амфибия Бе -200, которые сбросили 360 тонн воды.

Снята угроза деревне Белый Яр Кетовского района, микрорайона Тополя в Кургане, ликвидировано открытое горение в деревне Юлдус Шадринского района.

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