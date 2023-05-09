20 самых ярких кадров с парада Победы в Челябинске

На площади Революции прошел парад Победы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня челябинцы собрались в центре города, чтобы отметить День Победы. Сначала южноуральцы возложили цветы к Вечному огню, в память о погибших в Великой Отечественной войне. После этого действо переместилось на площадь Революции, где прошел парад. Подробнее о событиях можно прочитать в нашей трансляции, а пока публикуем 15 самых ярких снимков с 9 мая.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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