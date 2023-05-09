Парад Победы в Челябинске 9 мая 2023: прямая онлайн-трансляция Дня Победы

Торжественное построение войск начнется в 11 утра Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2023 году 9 Мая в Челябинске отмечают скромно. В этот раз не будет привычного шествия Бессмертного полка — оно пройдет в онлайн-формате. Также отменились несколько мероприятий. Но при этом жители отдадут дань памяти и уважения ветеранам во время торжественного построения, которое пройдет на площади Революции в 11:00, и на возложении цветов у Вечного огня.

Мы рассказали, какая военная техника проедет по центральной площади в 2023 году, какие дороги будут перекрыты и что вошло в официальную афишу от городской администрации.

Новость дополняется

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самое актуальное по теме Дня Победы в Челябинске собрали в отдельную подборку

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения во «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассниках».

Пишите на Viber и WhatsApp: 8 904 934-65-77.

Также у нас есть каналы на «Яндекс.Дзен» и в «Телеграме».

Почта: kpchel@phkp.ru