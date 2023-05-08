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Общество8 мая 2023 10:45

В Курганской области семьи погибших из-за природных пожаров получат по 1 млн рублей

Выплаты начнутся в течение ближайших дней
Ян Стоев
Ян Стоев
В тушении пожаров принимают участие более тысячи огнеборцев. Фото: ГУ МЧС по Курганской области

В тушении пожаров принимают участие более тысячи огнеборцев. Фото: ГУ МЧС по Курганской области

В Курганской области будут выплачивать компенсацию семьям, чьи родные погибли в результате природных пожаров. Об этом сообщили заместитель губернатора Константин Ермаков.

— Семьи погибших в пожарах 27 апреля и 7 мая получат выплату по 1 миллиону рублей. Такое решение принял областной штаб комиссии по ЧС, — уточнил Константин Ермаков.

Деньги обещают выплатить в течение ближайших дней.

Напомним, 9 мая в Кургане отменили салют и парад Победы из-за гибели людей во время природных пожаров. В этот день будут работать только концертные площадки.

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