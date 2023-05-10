В Госдуме призвали ограничить показ серии американского мультсериала «Гриффины» о Челябинске

Источник: мультсериал «Гриффины»

Депутата Госдумы возмутил эпизод американского мультсериала «Гриффины», действие которого разворачивается в Челябинске. По ее словам, в серии был показан намеренно оскорбительный художественный образ российского города, не имеющий отношения к реальности.

– Такие мультфильмы – это осознанная работа против нашей страны. Информационная война через художественные произведения. Надеюсь, руководство телеканалов это понимает и ограничит показ некоторых сюжетов, – отметила Яна Лантратова.

Депутат подчеркнула, что Челябинская область – стратегически важный регион с развитой промышленностью, богатым историческим, культурным и природным наследием.

– Хотела бы я, чтобы этот мультфильм увидел мой сын? Нет. Я лучше покажу ему невероятной красоты Тургояк, национальный парк Зюраткуль, Игнатьевскую пещеру, Аркаим. В Челябинске развивается сфера культуры. Есть театры, симфонический оркестр, регулярно проходят различные выставки. Два фильма, выпущенные челябинскими продюсерами стали рекордсменами кинопроката последних лет, – высказала свое мнение Яна Лантратова.

Напомним, в новом сезоне американского мультсериала «Гриффины» показали Челябинск. По сюжету, персонажи отправляются на Южный Урал, чтобы найти хакера, который украл у одного из них аккаунт в социальной сети. В эпизоде Челябинск называют «Уральским Чикаго», дома там разрушаются, а жители пьют, читают газету «Россия вчера», подвергаются действию радиации и заражаются «коровьей чумой». Увиденное огорчило челябинцев.

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